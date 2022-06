A túra a szeszélyesen tekergő Séd kanyarulatai közé vezet, ahol nyolc egykor duruzsoló malom nyomait kutatja fel a séta, s ezek közül háromba be is lehet tekinteni. A patak zúgásán kívül meghallgathatjuk, hogy mit mesélnek a még álló malomépületek, és mit suttognak fülünkbe a romok. Megtudhatjuk, hogy mit jelentett molnárnak lenni, mi a csuvározás, melyik malom volt „cseremalom”, s szót ejtünk a folyamatban lévő malomhasznosítási projektekről, ötletekről. Emellett felidézésre kerül a Betekints-völgy kialakulása is: az egykori Tethys-tenger hullámverése és a veszprémi márga, majd a városképet meghatározó dolomit képződése az ősi tengeraljzaton. Találkozási hely: „A part alatt” játszótér parkoló felőli bejárata (Veszprémvölgyi út 18.). Útvonal: Gabriel malom – Puskás malom – Frick malom (Fricska Szeparé) – Margit romok – Ring malom – Benedek-hegy – Úrkúti malom – Pajta utcai Püspöki nyaraló épülete – Friedler malom (Hotel Historia Malomkert) – Kávé malom – Fenyves (volt Budai-Pozsgay) malom. Séta hossza: 3 km (vissza +3 km). Séta időtartama: 3,5 óra (vissza +35 perc). A túra díjköteles.