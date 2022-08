A különleges programsorozat a Múzeumok éjszakájával kezdődött, ebben az országos rendezvénysorozatban az apátság 2015 óta vesz részt. A korábbi témák között szerepelt a monostor középkori története és titkai, a barokk kor érdekességei, Bujtor István és a Pogány Madonna című film emlékezete, apátsági gasztronómia a 19–20.században, a királykripta feltárási területének bemutatása. Idén a 19. századi bencés életmód, gazdálkodástörténet, tudományos tevékenység, Balatonfüred-Fürdőtelep, a savanyúvizek története volt az éjjeli vezetések középpontjában. Ismét megszervezik a Pogány Madonna nyomában című sétákat, amelyen Bujtor István és Mészáros Gyula 1980-ban forgatott kultikus filmjének tihanyi apátsági helyszíneit járhatják be.

Az izgalmas sétákat Bujtor István fia, Bujtor Balázs és Barkó Ágoston atya vezeti. Korábban is tartottak ilyen sétákat az apátságban, de ezúttal új elemekkel bővítették a programot, például retró rendőrségi Ladákat is ki lehet próbálni, és a filmhez kapcsolódóan gasztrorész is lesz.

A BalatonSilence fantázia­nevű reggeli vezetéseken a turisták ébredése előtt járják be az évezredes hagyományokat meghatározó Tihanyt. Itt levendulamezők helyett kálváriadombot, hekk helyett gardát, és gépzene helyett gregorián és ószláv egyházi dallamokat találnak, megnézhetik az Árpád-kori királyi kriptát és az apátsági barokk templomot. A felkelő nap fényei mellett indulnak el az ébredő falu felfedezésére, majd a sétát lélegzetelállító balatoni panoráma mellett zárják. Az Apátsági Rege Cukrászda teraszán pedig reggeli lakomával indíthatják napjukat, mely a szerzetesi hagyományokra és az apátság saját termékeire épül.

A gazdag programkínálat mellett az apátságban idegenvezetéseket is tartanak magyar, angol, német nyelven a 2020-ban megújult múzeumban és a 2022 tavaszára felújított galériában.

A részletekről az apátság honlapján és közösségi oldalán lehet tájékozódni.

A tihanyi bencések ma is méltóak arra a véleményre, amelyet egy 19. századi angol, utazó hölgy, Rachel Harriette Busk jegyzett le naplójában: „Kényszerű helyzetemből fakadóan újra összeszedtem a bátorságomat, és még egyszer nekivágva a sötétségnek, utamat az apátság irányába vettem, ahol aztán a modern kifinomultság és a középkori vendégszeretet elragadó elegyére találtam.”