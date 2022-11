A négy nap során többek között színpadra lép a The Rolling Stones-szal platinalemezt jegyző harmonikás, Sugar Blue, az egyedülálló énekhangjával és frenetikus szájharmonika játékával a kortárs blues egyik ikonjává vált Rick Estrin, a brit blues hagyományait megreformáló gitáros, Matt Schofield, a hazai közönség kedvenc mestere, Big Daddy Wilson, a műfaj egyik legnagyobb ígérete, Buffalo Nichols és a magyar blues-roots közösség meghatározó előadói is. A fesztivál a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat részeként valósul meg.



Több, mint húsz nemzetközi előadóval, köztük a műfaj legnagyobb ikonjaival, az elmúlt évek European Blues Challenge és International Blues Challenge döntőseivel, valamint hazai sztárokkal indul a Veszprém Blues Fesztivál. Az esemény célja, hogy azok is megismerjék a bluest, akik eddig nem is sejtették, hogy a műfaj rajongói lehetnek, emellett a szervezők fontosnak tartják, hogy a zenészek kapcsolatot építsenek egymással és azokból spontán, különleges előadások szülessenek.



Az áprilisi esemény első tíz bejelentett előadója is mutatja, hogy a négy nap alatt műfaj legátfogóbb keresztmetszetét kapják meg a fesztiválozók Veszprémben. Rick Estrin élete egyik nagy lehetőségét hagyta ki, amikor nem fogadta Muddy Waters hívását, ezért lemaradt a közös turnéról. A San Franciscó-i énekes-szájharmonikást azonban így sem kerülte el a világhír. Little Charlie & the Nightcats a legkedveltebb blues bandák közé tartozott már a nyolcvanas években is. A gitáros Charlie Baty visszavonulása után a frontember a gitárvirtuóz Kid Andersennel közösen újjászervezte az együttest, a Rick Estrin & The Nightcats nemcsak Amerikában, hanem világszerte a blues fesztiválok egyik legkedveltebb fellépője, amiben kiemelt szerepet játszik a frontember humorral átszőtt színpadi jelenléte is.



A jövő blues-át hozza el Veszprémbe Buffalo Nicols. A fiatal énekes-gitáros hosszú éveken keresztül próbálta összehangolni ősei zenei hagyományát a kortárs blues élet normáival. Alkotói válságát egy hosszú hátizsákos utazás oldotta fel: Nyugat-Afrika és Kelet-Európa olyan hatást gyakorolt rá, amelynek eredménye az Év Debütáló Albuma lett 2022-ben. Matt Schofield hitelességével, tudásával, dallamos játékával gitárosok generációinak egyik legmeghatározóbb mestere. A brit születésű, jelenleg az Egyesült Államokban élő művész továbbra is feszegeti a határokat, és folyamatosan átformálja a hagyományos blues határait. Triójával érkezik Veszprémbe, hogy két koncerten is felejthetetlen pillanatokat szerezzen a magyar közönségnek. Nem kisebb jelzőt szoktak Sugar Blue-ra használni, mint a harmonika Jimi Hendrixe. Az utcazenészként indult művész egyszer a párizsi metróban zenélt, amikor Mick Jagger meghallotta, és rögtön meg is hívta a The Rolling Stones lemezfelvételére. A hetvenes-nyolcvanas évek összes Stones lemezén hallható szenvedélyes játéka, de dolgozott együtt Bob Dylannel, Prince-szel és Willie Dixonnal is. Idén megjelent szólólemezén markáns módon ötvöződik a modern rhythm & blues, a funk és a fúziós jazz. Olaszország legkiválóbb bluesgitárosa Roberto Luti a Playing for Change mozgalom egyik meghatározó alakja. Veszprémbe Luke Winslow King-gel, New Orleans-i gitáros, énekes, zeneszerző, producer és dalszerzővel érkezik, akinek munkássága, a Mississippi delta bluest, a népzenét, a hagyományos jazzt és a rock & roll gyökereit ötvözi.

Korunk nemzetközi blues életének egyik legkiemelkedőbb alakja, Big Daddy Wilson első stúdióalbumát egy magyar kiadó, a Crossroads adta ki. Nem meglepő tehát, hogy a meleg, lélekkel teli énekhangjáról ismert énekes a hazai blues események egyik legkedveltebb fellépője. A holland T-99-et sem kell bemutatni a magyar közönségnek. A Braindogsból is ismert Mischa den Haring triója a rock 'n' roll, a blues, a country, a surf és a soul eklektikus keverékével lett az európai szcéna egyik legbohémabb képviselője. A műfaj megkerülhetetlen hazai szereplői közül Little G Weevil, a The Black Circle Orchestra és a Jambalaya is színpadra lép majd a fesztiválon.



A Veszprém Blues Fesztivál fő helyszínei a Hangvilla termei és az Expresszó lesznek, míg a Papírkutyában ingyenes akusztikus koncertek várják majd az érdeklődőket. A koncertek mellett kiállítások, pódium-beszélgetések, open stage, esténként pedig all stars jam sessionök teszik majd valóban felejthetetlenné és egyedülállóvá a fesztivált. Magyarország történetének legnagyobb blues fesztiválja 2023. április 13. és 16 között Európa Kulturális Fővárosában, Veszprémben.