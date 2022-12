A fesztiválon szakmai zsűri értékelte a koreográfiákat, és építő jellegű visszajelzésekkel látta el a csoportokat, hogy segítsék őket tánctudásuk csiszolásában. A zsűri értékelése iránymutatásként szolgálhat az egyesületi szakmai célok kitűzéséhez, a hibák kiküszöböléséhez, hogy a csoportok három év múlva ismét minőségi produkciókkal jelenhessenek meg a következő táncfesztiválon.

A Landesrat minősítő rendszer kritériumai és a zsűriben helyet foglaló olyan neves személyiségek, mint Mausz Mihály koreográfus, Ágfalvi György, a Magyar Állami Népi Együttes tánckarvezetője, Erb Mária egyetemi docens, a Magyarországi Németek Kutatóintézetének vezetője, Apaceller József karnagy és Szabó Julianna, a Landesrat táncszekciójának elnöke együttesen segítik a csoportokat a nemzetiségi tánchagyományok hiteles megőrzésében.

Schell Tamás, Városlőd polgármestere nagyszerű hírrel szolgált, ugyanis a Pergő-Rozmaring Táncegyüttes versenyprogramja – Heil Helmut: Kissen tánc és Agárdi Gábor: Dél-magyarországi szvit – tökéletesen sikerült, a zsűri is kiemelte, hogy az összeszokott, érett táncosok kiváló előadást varázsoltak a nézők elé, a tánctudásuk minőségi, stabil és példaértékű. A nagyszerű zenei kíséretet a Bauernhuber családi zenekar biztosította.

Országos szinten négy tánccsoport kapott arany minősítést: a városlődi Pergő-Rozmaring Táncegyüttes zsinórban harmadszorra is kiérdemelte a legrangosabb elismerést, amely jól mutatja, hogy a Petresné Reiter Andrea és Petres Ákos művészeti vezetők által 28 éve irányított tánccsoport magas színvonalú szakmai munkát végez. Ezt bizonyítja az is, hogy 2019-ben a nemzetiségi közművelődés és kultúra területén végzett kimagasló tevékenységük elismeréseként a legmagasabb kitüntetést, a Pro Cultura Minoritatum Hungariae Díjat vehették át a táncegyüttes vezetői, 2020-ban pedig a tánccsoport művészeti tevékenysége bekerült a Veszprém Megyei Értéktár kulturális örökség szakterületi kategóriájába.