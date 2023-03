Somogyi Zoltán több évtizede szenvedélyes bélyeg-és képeslap gyűjtő. Pályafutásában megkülönböztetett figyelmet szentel a rózsáknak, a virágok királynőjének, mely több tartalommal is bír. Szenvedélyes kertbarátként – és a Tapolcafői Kertbarátkör elnökeként – kertjében is több fajtájú és színű rózsát nevelget, könyvespolcát is számos hasonló témájú könyv gazdagítja.

Fotós: Haraszti Gábor

- 1962-től gyűjtöm a rózsás bélyegeket, az alakja, a vízjele, a fogazása, a tartalma fogott meg, ezzel indult minden – mesélte a kiállító. - A nőnap adta az ötletet, hogy rózsa tematikájú bélyegeket és képeslapokat állítsak ki, utóbbiból több mint 400 darabom van, ebből most 140-et hoztam el a tárlókba. Az egyik legkülönlegesebb darab a világ első, rózsát ábrázoló porcelánbélyege, ezt Ausztriában adták ki 2014-ben. Amikor kikerül egy új rózsás bélyeg, igyekszem azt a lehető legrövidebb időn belül megszerezni, jó példa erre Harry herceg és Meghan Markle házasságkötése alkalmából kiadott sorozat - mesélte Somogyi Zoltán, aki az elmúlt évben végzett munkájáért nemrég a Szekeres Sándor bélyeggyűjtő emlékére alapított vándordíjat vehette át, március 15-én pedig Pápa Város Díszoklevelével tüntetik ki.

A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében március 31-éig tekinthető meg.