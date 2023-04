A csoport hasonló felállással, de még nem színtársulat néven ugyan már bemutatkozott tavaly Niel Simon Pletykafészek című vígjátékával, azonban mostanra szintet lépve színjátszó klubból színtársulattá fejlődtek. A tagok névsorában ugyan alig történt változás, azonban ami az előrelépést illeti, annál inkább. Az idei bemutatóra a tavalyinál is nehezebb darabot választott a tízfős társulat; amellett, hogy a vígjáték műfaja a társulat vezetője és a darab rendezője, Antalóczy Zoltán szerint is meglehetősen nehéz.

– A tavalyi siker alapozta meg a lehetőséget, a csoport nagyot lépett előre szakmailag és csoportmunka terén is. Az eredményhez fegyelem, csapatmunka, összhang és alázat kellett. Fél éven át próbáltunk, miután a darabra mindannyian rábólintottak. Meglehetősen hosszú, és bár egy helyszínen, de két térfélen játszódik a történet, nagy kihívás volt előadni. A vígjátékokban elengedhetetlen, hogy üljenek a poénok, emiatt rengeteg jelenetet kellett sokadszor is végigpróbálni, mire színpadképesnek éreztük – mondta a rendező. Hozzátette, hogy a darab bemutatása iránt vidéken is van érdeklődés, a tervek szerint nyáron több alkalommal előadják Badacsonytomajon, de bemutatják Balatonbogláron, Kaposváron és Dombóváron is még ebben az évben. A jövő év tavaszán pedig már új darabot mutatnak be a tapolcai közönségnek.

– Valószínűleg ismét vígjáték lesz, mert úgy érezzük, a hazai közönségnek nagy szüksége van a nevetésre, de a társulatunkban megvan az igény arra, hogy túllépjünk ennek a műfajnak a határain. Lehetséges, hogy egyszerre két darabbal jelentkezünk majd, de hogy mivel, azt még nem döntöttük el – mondta Antalóczy Zoltán.

A Botrány az operában című vígjátékban Bognár Róbert, Korponai Kitti, Baracskai László, Antalóczy Zoltán, Rompos Alida, Fiam Kristóf, Tóth Edit és Dominek Ica játszott.