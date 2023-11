Azzal az ambícióval jöttem ide, hogy a világ legjobb bábszínházát csináljuk meg Veszprémben. Tudom, nem biztos, hogy ez lehetséges és sikerülni fog, de minden reggel ezzel a szándékkal fogunk nekilátni a munkának – ezt a műsor vendége, Markó Róbert, a veszprémi Kabóca Bábszínház újonnan kinevezett igazgatója nyilatkozta bemutatkozó sajtótájékoztatóján – Markó Róbert előzőleg a győri Vaskakas Bábszínház korábbi művészeti vezetője volt, és október 15-től vette át a veszprémi teátrum vezetését.

A beszélgetés során Markó Róbert felidézte: a terep nem ismeretlen neki: íróként, rendezőként és dramaturgként is többször dolgozott már a Kabócával, legutóbb a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színházzal és a Veszprémi Petőfi Színházzal közösen. A jövőben a repertoár gerincét elsősorban a népmesék fogják adni, amelyek zömmel az óvodás és iskolás rétegnek lehetnek érdekesek; de felolvasószínházi sorozatot is tervez a középiskolásoknak, valamint a felnőttek felé is nyitnak. Szóba került a Kabóca Deák Ferenc utcai új épülete, terveik szerint decembertől már itt tartják az előadásokat. A produkciókat tekintve egyelőre nagyrészt maradnak a korábbi elképzeléseknél, az első, teljes mértékben Markó Róbert világát képviselő előadás a következő évad legelején várható.