Immár második alkalommal emlékezett meg Petőfi Sándorról születése napján a Várpalotai Városszépítő és -Védő Egyesület egy a költőóriás verseit a középpontba helyező programmal. – Tavaly a Petőfi 200 emlékév adta az ötletet, hogy irodalmi rendezvénnyel indítsuk az esztendőt. Az est olyannyira jól sikerült, hogy a folytatás mellett tettük le a voksunkat – mondta el köszöntőjében Juhosné Vavró Zsuzsanna.

Fotó: Szabó Péter Dániel

A Várpalotai Városszépítő és -Védő Egyesület elnöke hozzátette, már 2023 januárjában is azért az evangélikus templom kertje adott otthont a programnak, mert Petőfi maga is evangélikus volt, Zsednai Józsefné várpalotai lelkész pedig nagy örömmel fogadta az ötletet. Az évindító szabadtéri program középpontjában természetesen a Várpalotához több szállal, többek között testvére, István révén is kötődő Petőfi Sándor versei álltak. A vállalkozó kedvű résztvevők elszavalhatták vagy felolvashatták kedvenc költeményeiket a költőtől. Közben a csípős hidegben meleg tea és forralt bor is várta a megjelenteket, amelyről a Várpalota-Pétfürdő Kertbarátkör Egyesület és a Várpalotai Badacsonyi Kertművelő Egyesület tagjai gondoskodtak.

Az esemény keretében Juhosné Vavró Zsuzsanna és Petrovics László, a civil szervezet korábbi elnöke mécsest helyeztek el a Thury-vár mögötti parkban 2008-ban felállított Petőfi-Petrovics István emléktáblánál.