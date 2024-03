Az előzményekről szólva a társulat vezetője, Antalóczy Zoltán elmondta lapunknak, hogy az étterem tulajdonosa, Laposa Bence régóta kereste annak lehetőségét, hogy kultúrát csempésszen az étterem falai közé. Ezt tervezve kapóra jött a most zajló Taste Balaton gasztronómiai fesztivál, amelyhez csatlakozva kérték fel Nagy-Szakmáry Attilát, hogy az étteremhez kötődő régi emlékekből írjon egy darabot.

A tapolcai Tamási Áron Színtársulat kísérleti jelleggel, de annál nagyobb sikerrel rendezett múltidéző vacsoraszínházat a Hableány étteremben

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

A négyfelvonásos, rövid jelenetekből álló mű arra keresi a választ, hogy mi is volt az étlapon a híres régi, úgynevezett Szolgabíró filet, amely állítólag az ükmama házasságát is jó mederbe terelte. A Korponai Kitti és Antalóczy Zoltán főszereplésével előadott, ma játszódó darabban a házasok azt remélik, hogy kapcsolatukat a különleges étel menti majd meg, de még időben rájönnek, hogy helyette az egymással töltött idő, az egymásra figyelés a kulcs. A vacsorázó párt kiszolgáló pincér Bognár Róbert, a darab szerzője, Nagy-Szakmáry Attila pedig csak pár szavas szerepet kap séfként, azonban ennyi rivaldafény az étterem bevállalós pincéreinek is jut.

A képen Egry József és Pauler Juliska szerelme bontakozik ki éppen

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

A darab egyik jelenete azonban kakukkfiókaként eltér a többitől annyiban, hogy Egry József és Pauler Juliska cseppet sem hétköznapi, bontakozó szerelmét mutatja be, amelynek az étteremmel szomszédos épület adott helyet egykor. A színház vendégei az előadás alatt az 1883 óta működő és 1969-ben újranyitott étterem akkori étlapjáról kapnak ízelítőt, bár a régi ételeket a szakács mára újragondolta az ez alkalomra komponált tartalmas, hétfogásos degusztációs menühöz. A nagy érdeklődés mellett zajló előadásnak akár folytatása is lehet a jövőben.