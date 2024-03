A zirci Erdélyi Baráti Kör Egyesület még tavaly nyáron látta vendégül azokat, akik a bakonyi kisváros erdélyi testvérvárosából, Barótról érkeztek a Zircikon fesztiválra. A delegáció tagja volt Józsa József, aki ért egy különleges tojásdíszítéshez, és a Reguly-múzeum kertjében be is mutatta tudását, azt, hogy is néz ki a gyakorlatban a tojáspatkolás.

A Székelyföldről a Bakonyba érkezett mester, Józsa József mutatta be a tojáspatkolást Zircen

Egyébként ezek a megpatkolt, fémdíszekkel, patkóformákkal felszerelt tojások korábban nem csak húsvét környékén számítottak becses ajándéknak, de az utóbbi években azért persze inkább jobbára a húsvéti szertartások, családi ünnepi programok idején kerülnek előtérbe. S bizony alkotókedvűek a helyiek is, az Öreg-Bakonyban élők, de rácsodálkoztak a nyári tojáspatkolásra, a székelyföldi mester munkájára.

Tojáspatkolás – Mi is történik ilyenkor és mi okból?

Mivel ez egy magyar szokás, magyarok találták ki, csak a magyarlakta vidékekre jellemző, persze, hogy van köze a virtuskodáshoz és a szakértelemhez is. Az emlékezet úgy tartja, hogy patkolókovácsoknak jutott eszükbe, kipróbálják és így bizonyítják, hogy nemcsak erő kell feladatukhoz, hanem nagyfokú precizitás, kézügyesség is.

Ilyen az, amikor szegecseléssel apró fémdíszek kerülnek a kifújt tojáshéjra

Azóta viszont az egyik tojásdíszítési móddá vált. A hagyományos tojáspatkoláshoz kell egy kifújt tojás, a törékeny héjához szegezik hozzá a külön megformált kis fémdíszeket, amik gyakran patkóformájúak.