A naptári év utolsó BL-derbijére készül a Telekom Veszprém, amely az előkelő második pozíciót foglalja el a B jelű nyolcasban. Momir Ilics tanítványai neve mellett eddig hat győzelem és három vereség szerepel, ami 12 pontot jelent számukra. A tabellát a Lomza Vive Kielce vezeti 14 ponttal és 7-2-es mutatóval. A csütörtöki ellenfél, a német SG-Flensburg-Handewitt viszont a hatodik hét ponttal, ami két sikerből, egy döntetlenből és öt vereségből jött össze.

A Flensburg a vártnál gyengébben kezdte a szezont, hazai pályán kikapott a címvédő Barcelonától (21-25), majd Portóban (28-27). Hazai pályán a Paris Saint-Germain ellen szerezte meg első pontját (27-27), majd a Kielcétől vereségetszenvedett (37-29). Ezután szerepelt Veszprémben, aholszintén nem sok babér termett Maik Machulla gárdájának (28-23).

Első győzelmét október végén a Motor Zaporizzsja ellen ünnepelhette (34-27), aztán a Dinamo Bukarestet is kiütötte hazai pályán (37-30) és idegenben is (20-28). Ezt követően némileg meglepő, hogy az elmúlt héten a Veszprémmel is kibabráló ukrán alakulat simán legyőzte a német csapatot is (31-22).

A Flensburg eddigi szereplését az is nagyban befolyásolta, hogy az első hetekben sorra dőltek ki meghatározó játékosai, így év közben volt kénytelen erősíteni a klub. Maik Machulla szakvezető azonban igyekszik tartást, fazont adni csapatának, amely hétről hétre meggyőzőbben teljesít hazája bajnokságában, és már negyedik a tabellán.

És éppen emiatt egyáltalán nem mehet biztosra a Veszprém, még akkor sem, ha a Flensburg 2008 óta képtelen volt legyőzni a bakonyiakat. Azóta kilencszer csapott össze a két fél, két döntetlen mellett a Telekom hétszer diadalmaskodott.

A vendégek mellett szól az is, hogy a héten két kulcsemberével is hosszabbított az egyesület, ami kiegyensúlyozottságot, nyugalmat sugall minden téren.

További két évet írt alá Ligetvári Patrik balátlövő, aki így 2024 nyaráig kötelezte el magát, és Petar Nenadics irányító is egy év ráadást bevállalt, vagyis 2023. június 30-ig a veszprémiek kötelékében marad.

Az viszont mindenképpen megnehezíti Momir Ilics vezetőedző helyzetét, hogy combsérülés miatt Petar Nenadicsra a 2021-es esztendőben nem számíthat.

Érdemes kitekinteni és figyelemmel kísérni a csoportriválisokat is, hiszen ne felejtsük el, a Telekom egyelőre maga mögött tartja a címvédő Barcelonát és a francia sztárgárdát, a PSG-t is.

A két nagyágyú éppen egymás ellen fejezi be az évet, a franciák december 9-én, 20.45 órától fogadják a katalánokat. Bármelyik csapat is nyer, az tartani tudja a lépést a Kielcével és a Veszprémmel, míg a másik visszacsúszik a középmezőnybe.

A tizedik fordulót követően tízhetes szünet vár a csapatokra a legrangosabb európai kupasorozatban, azonban nem maradunk kézilabda nélkül, hiszen január elején kezdődik a magyar-szlovák közös rendezésű férfi-Európa-bajnokság.