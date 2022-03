Péti MTE–Csetény SE

5-3 (4-0)

Pétfürdő. Jv.: Lovasi I. Péti MTE: Varga Zs. – Gyurcsek (Morina), Pálfi, Petróczi, Horváth B. (Vachtler), Marton (Horváth P.), Simon, Tar, Bóka M. (Fodor), Ódor, Bóka P. (Rados). Edző: Nagy Krisztián.

Csetény SE: Schoffhauser – Horváth K. (Jánosi), Simon, Szmerha, Weibel, Hornyacsek, Nagy R., Dávid, Varga B., Vető, Jakab. Edző: Pintér János.

Gólszerzők: Tar (2), Gyurcsek (2), Horváth B., ill. Nagy R. (2), Varga Zs. (öngól).

TIAC VSE–Úrkút SK

2-7 (1-3)

Tapolca, 150 néző. Jv.: Jónás B. TIAC VSE: Schmidhoffer – Bardon (Cséri), Szabó L., Mékli, Vers (Szabó M.), Szabó D., Dobján, Orbán, Tóth M., Kocsor, Csik (Illés). Edző: Dobján Krisztián.

Úrkút SK: Kádár – Uj, Reizinger, Lang, Bencze (Kalapács), Horváth Á., Boromisza (Márton), Udvardi (Károlyi), Bognár, Kovács Gá., Kovács Ge. Edző: Garai Péter.

Gólszerzők: Mékli, Tóth M., ill. Reizinger (2), Bencze (2), Kovács Gá., Horváth Á., Kovács Ge.

A forduló rangadóján a Tapolca fogadta a veretlen, listavezető Úrkút csapatát. A vendégek már a második percben demoralizálták a meglepetésre készülő hazaiakat egy szenzációs ollózó találattal. (Kovács Gábor méltán lehet büszke találatára).

Ez érthetően megfogta a TIAC-ot, amely néhány perc után újra kapitulált. A félidő második felében magukra találtak a hazaiak és visszajöttek a mérkőzésbe, az egyenlítéshez is közel álltak, azonban egy hiba után megint az Úrkút talált a kapuba.

A második félidőben mindent egy lapra tett fel a TIAC, de az Úrkút négyszer is lekontrázta elfáradó ellenfelét, így magabiztos győzelmet aratott.

Összességében a bajnokesélyes Úrkút a szezon eddigi legjobb teljesítményét nyújtva teljesen megérdemelt győzelmet aratott a tartalékos Tapolca ellen és játékával bebizonyította, hogy a bajnokság legjobb csapata!

Jók: Cséri, Szabó, Mékli, Tóth, ill. mindenki.

Fűzfői AK–FC Zirc

5-2 (3-1)

Balatonfűzfő. Jv.: Nagy J. Fűzfői AK: Radnai – Katus, Jánó, Liszi, Zágor, Balatoni, Janás, Kovács Á. (Pavelka), Gimes, Auerbach, Wellesz (Szalai). Edző: Csucsánszky Zoltán.

FC Zirc: Nagy M. – Mári, Orbán, Kottyán (Komenda), Hegyi, Stupián, Juhász, Bánfalvi, Jakab, Somogyi, Kustán. Edző: Nagy László.

Gólszerzők: Zágor (2), Auerbach (2), Wellesz, ill. Juhász, Somogyi.

Sümeg VSE–Szentantalfa NVSE

5-0 (3-0)

Sümeg, 100 néző. Jv.: Karsai R. Sümeg VSE: Kovács B. – Nimsz, Reicz, Rédei, Szakonyi Stephan, Horváth A. (Kiss P.), Horváth R., Görhes A., Horváth G., Ferenczi, Görhes T. Edző: Lázár Szilveszter.

Szentantalfa NVSE: Szombathelyi – Bertalan, Tóth K. (Borbély), Nagy Zs. (Muchychka), Molnár B., Molnár K., Csillag, Stadler, Németh B., Szigeti, Vári Kovács. Edző: Fischer Norbert.

Gólszerzők: Reicz (3), Szakonyi Stephan (2).

Jó játékvezetés mellett, közepes színvonalú mérkőzés.

A hazaiak rögtön támadólag léptek fel, sorra vezették a támadásokat, szép találatokat lőttek, amelynek eredményeként három gólos előnyre tettek szert. A második játékrészben a sümegiek továbbra is támadásban maradtak, ők játszották a főszerepet és újabb két találatukkal beállították a mérkőzés végeredményét.

Eltiltások, sérülések, és betegség miatt többen hiányoztak a házigazda csapatból, ami még motiváltabbá és koncentráltabbá tette a mérkőzést végig kézben tartó sümegieket. A hazaiak sikere ilyen arányban is megérdemelt a kapura veszélytelen, lelkes szentantalfaiakkal szemben.

Jók: Reicz a mérkőzés legjobbja, Nimsz, Rédei, Szakonyi, ill. Szigeti, Vári Kovács.

Ajka Kristály–Tihanyi FC

1-0 (0-0)

Ajka, 150 néző. Jv.: Magyar Á. Ajka Kristály SE: Dróth – Szabados, Szedlacsek (Branstadter), Pápai (Antal), Ujvári (Magyar), Kungl, Szarka (Gergócs), Horváth L., Adorján, Lajtos (Szabó Z.), Ambrus. Edző: Szabó Zoltán, Jeney Gyula.

Tihanyi FC: Illés – Dévényi (Laki), Németh K., Lübkemann, Gál (Erdősi), Perger, Nagygyőri (Marton), Sudár, Király, Erőss, Nagy D. (Farkas L.). Edző: Lukács István.

Gólszerző: Adorján.

Kiállítva: Marton (94.).

Hazai támadásokkal indult a mérkőzés és a későbbiekben ez állandósult. Folyamatosan a tihanyi térfélen folyt a játék. Az első játékrészben nem tudta kihasználni helyzeteit a házigazda, a második félidő elején viszont már előnybe került. Adorján Milán egy jó csellel szabaddá tette magát, majd remek lövéssel meg szerezte a vezetést. A vendégek szabálytalanságokkal és a játékvezetővel való vitával vettették észre csak magukat. Az ajkaiak több biztosnak látszó helyzetet is elhibáztak a játék ezen szakaszában. A Tihany agresszív játéka és folyamatos reklamálása végül kiállításhoz és sárga lapokhoz vezetett.

Jók: Horváth Levente a mezőny legjobbja, Adorján, Szabó, Kungl, Ambrus, ill. Illés, Németh.

Gyulafirátót SE–VBSK

2-1 (0-1)

Gyulafirátót, 100 néző. Jv.: Kozma T. Gyulafirátót SE: Vaczola A. – Balta, Olasz, Vaczola M., Zsámboki (Gyurmánczi), Gubicza (Kálmán), Fenyvesi, Kövesi, Tímár, Kósa, Veszprémi. Edző: Polonkai Csaba.

Várpalotai BSK: Kalapács – Borbás, Papp R., Magda, Borbély, Csapó, Halmos, Balogh, Sanda (Mogyorósi A.), Zsupek, Mogyorósi M. Edző: Fekete István.

Gólszerzők: Gyurmánczi, Vaczola M., ill. Csapó.

Hamar vezetést szerzett a vendég csapat, amely ettől annyira megnyugodott, hogy a meccs hajrájáig alig került helyzetbe. A lelkesen és akaratosan játszó hazai együttes a második félidőben nyolc perc alatt megfordította az eredményt és végig meg tudta őrizni előnyét. Hiába támadott nagy erőkkel az utolsó öt percben a VBSK, nem sikerült az egyenlítés. Nagyon fontos három pontot szerzett a Gyulafirátót.

jók: mindenki, ill. senki.

BSE–Devecser SE

6-1 (1-0)

Balatonalmádi, 100 néző. Jv.: Pap E. Balatonalmádi SE: Jójárt – Horváth B., Sánta (Bencsik), Stiger, Bodnár (Kovács N.), Husvéth, Hartman (Pápai), Hoffer, Kovács K., Szücs, Kappel (Varga P.). Edző: Kozma Csaba.

Devecser SE: Nagy Sz. – Kulman (Temesi), Sipos Felícián, Király, Paksai, Sáringer, Venczel (Burucs), Tisonyai (Szabó D.), Keringer, Keller, Cserna. Edző: Cserna Róbert.

Gólszerzők: Stiger (3), Kovács K., Varga P., Hoffer, ill. Sáringer.

Egy félidőn át kiegyenlített játék folyt kevés gólhelyzettel, amelyből egyet a hazaiak kihasználtak. Szünet után nagy fölénybe került a BSE, amely gólokban is megmutatkozott. Rászolgáltak a hazaiak a győzelemre, egyúttal visszavágtak az őszi vereségért.

Jók: az egész BSE, ill. Venczel, Keringer, Cserna.

Magyarpolány-Herend

10-1 (1-1)

Magyarpolány, 100 néző. Jv.: Ákos D. Magyarpolány SE: Kócsár (Csipszer) – Bencsik, Veisz, Döbrösi G. (Talabér), Bukovics, Polt B. (Hauser), Gottfried, Polt P., Döbrösi M., Kardos (Móger), Czepek. Edző: Piri Ottó.

Herendi PSK: Sárközi – Dávid, Marosi, Magasházi, Molnár T., Albrecht (Németh G.), Schäfer, Meleg, Simányi, Szimku (Handák), Czuppon (Szilassy). Edző: Marosi István.

Gólszerzők: Bencsik (4), Czepek (3), Gottfried (2), Hauser, ill. Schäfer.

Lendületesen kezdtek a hazaiak, sorra dolgozták ki a helyzeteket, amik az első félidőben kimaradtak. A Herend ezt megbüntette és egy kontrából vezetést szerzett. A polányiak a szünet előtt egyenlítettek.

A második félidőben másik hazai csapat jött ki a pályára. Ugyanúgy dolgozta ki a lehetőségeket a Polány, de most be is lőtte azokat. Megérdemelt, nagyarányú siker.

Jók: mindenki, ill. Sárközi.

A mérkőzésekről tudósítottak: Havasfalvi Lajos (Ajka), Fogl Sándor (Gyulafirátót), Fazekas László (Sümeg), Szabó Sándor (Tapolca), Jandrasics Gábor (Balatonalmádi), Piri Ottó (Magyarpolány).