Beszámoltunk róla, az utolsó forduló dönt a ­Balatonfüredi KSE–Ferencváros–Tatabánya hármas versenyfutásáról, amelynek tétje a bronzérem, illetve a negyedik hely. Az ötödik pozícióért ugyanis már nem jár nemzetközi kupaszereplés.

Így állnak a csapatok: 3. Balatonfüredi KSE 34 pont, 4. FTC 32, 5. Tatabánya 32.

Érdekesség, ennek a küzdelemnek az élvonal két veszprémi csapata is részese. Lássuk az utolsó kör párosításait!



Komló–BKSE

A balatonfüredieknek elegendő egy pont ahhoz, hogy megtartsák harmadik helyüket, azonban a kézilabdában nem egy életbiztosítás döntetlenre játszani, Komlón különösen nem. A baranyaiak jó szezont zárnak, ha az előttük álló Gyöngyös hibázik és vereséget szenved, ők egy sikerrel megszerezhetik a hatodik helyet.

A vendégekhez hasonlóan van tehát motivációja a házigazdának is, amely ráadásul a legutóbbi két hazai bajnokiján alulmaradt, emiatt is szeretne szépen zárni.

Kilvinger Bálint csapata február elején járt Füreden, és meglepetésre öt góllal nyerni tudott (26-31).

A BKSE épp az után a vereség után kezdett remek tavaszi menetelésbe. György László legénysége a múlt héten magabiztosan gyűjtötte be a pontokat az Eger ellen.

A sors fura fintora, hogy a fürediek két magyar válogatott alapembere, Topic Petar és Rodríguez Pedro nyártól a Tatabánya játékosa lesz. Ha most jól teljesítenek, az azt is jelentheti, hogy leendő csapatukat ütik el a nemzetközi kupaszereplés jogától…

A Komló–BKSE bajnoki ma 13 órakor kezdődik.



Telekom Veszprém– Tatabánya

Az említett trióból a Tatabányának van a legkisebb esélye arra, hogy a harmadik, vagy negyedik helyen végezzen, hiszen a Veszprém Arénában még Európa nagyjai is megrogynak a teher és a házigazda ereje alatt.

A bakonyiak már biztosan elsők, és készülnek a Pick Szeged elleni bajnoki fináléra, amelynek első mérkőzése jövő pénteken lesz a Tisza-partiak otthonában.

A Telekom előtt a hazai feladatok mellett még egy final four is áll a Bajnokok Ligájában, így fontos, hogy a következő időszakra a lehető legjobb állapotba kerüljön a gárda. Pihentetni és tűzben tartani – ezt a két célt kell összeegyeztetnie a Momir Ilic–Gulyás Péter edzőpárosnak azért, hogy kihozza a szezonból a maximumot az együttes. A Tatabánya elleni találkozó a felkészülés része a bakonyiaknál, akik a részfeladatok elvégzése mellett természetesen a pontok begyűjtésére is abszolút esélyesek.

A Telekom Veszprém–Tatabánya bajnoki ma 14.05-kor rajtol.



Fejér-B.Á.L. Veszprém–FTC

Ezt a párharcot már úgy rendezik, hogy ismert lesz a másik két találkozó eredménye, mivel a felek vasárnap 18 órai kezdettel játszanak egymással. Ha a Füred nem szerez pontot Komlón, a Balaton- partiak még a „kis” Veszprémben reménykedhetnek. A Fradinak mindenképpen győzelemre van szüksége a harmadik helyhez, azzal ugyanis beéri a BKSE-t, és a jobb egymás elleni mutatónak köszönhetően meg is előzi (ha a BKSE kikap Komlón).

A Fejér-B.Á.L. Veszprémnél a Ferencváros elleni bajnokival véget ér egy korszak Fotó: Nagy Lajos/Napló

A Fejér-B.Á.L. Veszprém a tizedik helyről várja a fordulót. Onnan nem is szeretne lejjebb csúszni, szépen zárnák az idényt a bakonyi fiatalok, akik utoljára lépnek pályára ebben az összeállításban, hiszen több változás is lesz a nyáron a játékoskeretben.

A fővárosi zöld-fehérek februárban kilenc góllal jobbnak bizonyultak Fazekas Gergőéknél, most revansot vehet a Fejér-B.Á.L.