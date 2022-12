PPD Zagreb-Telekom Veszprém 29-26 (12-14)

Zágráb, néző. V.: PPD Zagreb: SLAVIC – Kraljevic 1, KLARICA 4, Musa, GOJUN 1, SRNA 4, Dibirov 3. Csere: Panjtar (kapus), DODIC 4, Leimeter 1, GRAHOVAC 3, Cupic 2 (2) Sirotic 6 (4), Kavcic. Edző: Zlavko Goluza.

Telekom Veszprém: Corrales – Vajlupau 3, J. Omar 7 (1), Mahé 4 (1), Pesmalbek 1, ed-Dera 1, Strlek 1. Csere: Cupara (kapus), Ligetvári, NILSSON 7, Nenadics 2, Sipos, Elísson, Gasper Marguc, Ilic Z. Edző: Momir Ilics.

Kiállítások: 10, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 8/6, ill. 2/2.

Friss emlékekkel léptek egymás ellen pályára a felek, akik múlt hét csütörtökön nagyot csatáztak a Veszprém Arénában. Sokáig volt szoros a meccs, végül 32-28-ra nyert a Veszprém.

A sérüléssel bajlódó Rasmus Lauge nélkül felálló vendégek hátrányba kerültek a találkozó elején, jól kezdett a Zagreb, 6. perc: 3-1. Slavic remekül védett, háromra nőtt a hazai előny, 5-2. Kettős emberhátrányban zárkózott a Telekom, amely a 11. percben egyenlített, 5-5.

Lüktetett az összecsapás, a Zagreb ismét előnybe került (9-7), majd fordítani tudott a bakonyi csapat, 10-11. A folytatásban fej fej mellett haladtak a felek, egy rövid ideig állóháború alakult ki, majd a horvát pontatlanságok és többek között egy Cupara hetes védést követően ismét a vendégek kerültek lépéselőnybe. Nemcsak a vezetést sikerült visszavenniük Jahja Omaréknak, két gólos előnyt tudtak kiharcolni a szünetre a bakonyiak.

A második félidő elején egyenlített a házigazda, és folytatódott a szoros küzdelem. A 37. percben újra a zágrábiak vezettek, 18-17, Nilsson egyenlített, majd Mahé és Nenadics is betalált, 19-20.

Ezután megint a horvátok percei következtek, 47. perc: 22-21. Corrales védett kétszer is, de továbbra is sok volt a hiba, mindkét oldalon kapkodtak a játékosok. Nemcsak kapkodtak, keménykedtek is, főképp a Zagreb igyekezett még szigorúbban védekezni. Ez nem is ízlett a Veszprémnek, a 24. percben 24-22 volt az állás. Pesmalbek megkapta harmadik két perces kiállítását, Sirotic pedig hetesből volt eredményes, 25-22.

Nem sokkal később négyre nőtt a különbség, 26-22. Hiába kért időt Momir Ilics, nem volt képes feltámadni a vendég együttes, öttel vezettek a horvátok, 27-22, eldőlni látszott a csata.

A PPD rutinos „hozta le” az utolsó perceket és megérdemelten nyert a rossz formában lévő Veszprém ellen, a vendégeknél a legtöbben jóval a tudásuk alatt játszottak.