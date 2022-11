A Naplót arról tájékoztatta a Kid Rock And Roll SE, hogy ezüstéremnek örülhetett Baby Dolls felnőtt nagyformációjuk ladies contact style kategóriában. A csapat egy csodálatos kűrt mutatott be, helyezésükkel az országos ranglista második helyén állnak – tudtuk meg Bondor Virág klubvezetőtől. A versenyen bronzérmet szerzett a Csinizsaruk felnőtt kisformáció ladies dance plus kategóriában. Ugyanakkor 5. helynek örülhetett a Radnai Kristóf–Nagy Noémi juveniles páros, amely ezzel a tánccal eddigi legjobb országos helyezését érte el.

Forrás: Kid Rock And Roll SE

A Prodigy Project ladies contact style kisformáció új kűrrel mutatkozott be a versenyen, a tánc és az akrobatika is nagyon jól sikerült, és a rendkívül erős mezőnyben az előkelő 5. helyen zárták a versenyt. Virág arról is beszélt, hogy No Way ladies nagyformációjuk is nagyon szépen helytállt, a lányok a 6. helyen végeztek.

Másnap children, juveniles és junior kategóriában versenyeztek a Kid Rock And Roll SE táncosai: a Sweeties junior kisformáció a döntőbe táncolta magát, és ott az 5. helyen végzett. A formációnak ez a legjobb országos helyezése. A 6. helyen zárta a versenyt a Fancies girls nagyformáció. A 7. helyet szerezte meg a Flame Princess juveniles nagyformáció a döntőben, míg a 8. helyen végzett a Sárkányrock children kisformáció első országos versenyén.

Forrás: Kid Rock And Roll SE

Egyaránt a 11. pozíciót csípte meg a Hári Balázs–Hebó Vivien children páros, a Dolly Rolls juveniles kisformáció és a Heroes ladies dance kisformáció. A versenyzőket Kalmár Dóra, Kővári Kitti, Bondor Virág és Bánhidi Dániel készítette fel.