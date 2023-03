Gál Dominikék az előző fordulóban létfontosságú pontokat szereztek a győzelemre esélyesebb Dabas KC otthonában (31-32), úgy, hogy a párharc vége előtt hat perccel már hét góllal is vezettek. A tabellán így tizenkettedikek, de immáron nyolc ponttal, míg leendő ellenfelüknek kétszer ennyi van: hét diadallal és két döntetlennel. A kilencedik helyezett ősszel a vártnál nagyobb különbséggel mattolta a veszprémieket (37-28), akik végig futottak az eredmény után, ám a hazaiak rendre kihasználták a botlásaikat.

A légiósokkal teletűzdelt gyöngyösi csapat jobb a veszpréminél, de utóbbiak azon lennének, hogy a Március 15. utcai csarnokban ezen megállapításból vajmi kevés valósuljon meg. Ezért, a remélhetőleg jó mutatóért nem csak álmodoznak, tenni is akarnak. A dabasi első félidei játékukra alapozhatnak (10-18). Konkoly Csaba vezetőedző azt szeretné, ha most is minél többet visszakapna az övéitől. A stabil védekezés jó alapot adhatna az esetleges sikerükhöz, de fontos, hogy a támadásaiknak is legyen ritmusa és sebessége. A Magyar Kupától múlt héten elköszönt, igaz, a Liga Kupa legjobb négy gárdája közé jutott Éles Benedekék nincsenek könnyű helyzetben, ráadásul kevesen is vannak, a szakmai stábjuk elvétve tudja úgy forgatni őket, ahogy gondolná. Szinte minden játékelemükön van mit javítani, vagyis sok munka áll még előttük. Szerencsére mérkőzés is – hétvégén fegyelmezett játékkal és csapatként működve tarthatják a lépést a riválisukkal.