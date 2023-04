MTK Budapest-FC Ajka 1-1 (1-0)

Budapest, 1200 néző. V.: Katona. MTK: Rácz G. – Poór (Vadnai, 77.), Szépe, Bobál D., Varju – Kata, Kocsis G., Stieber Z. (Bognár I., 41.) – Palincsár (Spalek, 68.), Németh K. (Zsóri, 77.), Kovács Mátyás. Edző: Horváth Dávid. Ajka: Horváth D. – Görgényi, Tar, Kenderes, Csemer (Présinger, 71.) – Zsolnai R., Tajthy T. (Rabatin, 63.), Csizmadia Z., Sejben (Gaál B., 79.) – Berzsenyi (Doncsecz, 63.) – Szarka Á. (Dragóner F., 63.). Edző: Jeney Gyula

Határozottabban kezdte a mérkőzést a szép számú szurkolótáborral érkező Veszprém vármegyei alakulat. Az 5. percben Sejben okozott riadalmat a hazai oldalon, azonban a lövése nem jelentett nagy veszélyt a kapura. A játékszert többnyire a zöld-fehérek birtokolták az első tizenöt percben. A 18. minutumban a bakonyiak hálóőre tétovázott, majd Németh Krisztián zavarta meg, de a vendégek szerencséjére oldalra pattant a labda. A 22. játékpercben Csemer sarokrúgását követően Csizmadia lőtt félfordulatból, de a kékek sikeresen blokkoltak. A 31. percben Zsolnai fejelt le egy előreívelt labdát Szarkának, aki kapura is célzott, azonban Bobál önfeláldozóan beleállt az ajkai csatár lövésébe. A 35. minutumban megtörte a jeget az MTK, az első helyzetéből. Kata iramodott meg előre, majd egy kényszerítőt követően hat méterről Horváth mellett gurított a hálóba, 1-0. A 43. percben a frissen beállt Bognár végzett el laposan egy szögletet, a labdára érkező Kata azonnal tüzelt, de az ajkai kapu mellé. Az első játékrész döntő többségében nyomást gyakorolt az MTK-ra az Ajka, de gólt azonban nem szereztek, a fővárosiakkal ellentétben. Az 59. percben Tar fölött szállt el a labda, Németh Krisztián Horváth kapujára törhetett, azonban Kenderes utolérte, így a volt válogatott játékos kiszorított helyzetből gyengén lőtt az ajkai kapus karjaiba. A 65. percben felrobbant az örömtől a vendégtábor, egyenlített az Ajka. Zsolnai lövését Rácz próbálta hárítani, de az érkező Dragóner a hazai kapuba sodorta be a játékszert, 1-1. Az egyenlítés után ismét a zöld-fehérek domináltak. Az utolsó percekben mindkét együttes erőn felül próbálkozott, akadt helyzet Rácz, illetve Horváth kapuja előtt is, de újabb gól már nem született. Az ajkai csapat így 1-1-es döntetlenre végzett a tabella második helyén szereplő MTK otthonában. A két együttes között így maradt az öt pontos különbség.