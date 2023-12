Népes csapattal vettek részt a Veszprémi Dózsa birkózói az Ősiben rendezett viadalon, ahol közel kétszáz induló mérte össze tudását az ország számos pontjáról érkező klubok képviseletében.

A legtöbb érmet gyermek korosztályban érték el a veszprémiek. A fiúk között Faragó Attila (gyermek 2.) 20 kg-ban, Kálmán Martin (gyermek 2.) 22 kg-ban, Izsák Attila (gyermek 2.) 24 kg-ban, Godzsa Koppány (gyermek 2.) 26 kg-ban szerzett ezüstérmet, Cserháti László (gyermek 1.) pedig 53 kg-ban bronzérmet. A lányok között Kocsis Palmira (gyermek 2) 30 kg-ban az első, Martinek Bianka (gyermek 1.) 30 kg-ban a második helyen végzett.

A diák 2 korosztály 47 kg-os súlycsoportjában Budai Bence bronzérmet vehetett át. Diák 1-ben négy érmet hoztak haza a dózsások: Novák Csongor 46 kg-ban nyert, Kónya Torda 84 kg-ban második lett, míg Vida Csanád 54 kg-ban, Kasztner Marcell pedig 80 kg-ban szerzett bronzérmet. A serdülők között is született egy veszprémi érem: Novák Attila 63 kg-ban bizonyult a legjobbnak.

A veszprémi birkózók felkészítését Faragó Zsolt és Izsák Károly irányítja, valamint bekapcsolódott az edzői munkába tanítványuk, a pécsi egyetemi tanulmányai után hazatérő Krebsz Botond is.

A klubnál megfigyelhető egy generációváltás is. A csapat korábbi gerincéhez tartozó birkózók, Faragó Attila, Kocsis László, Izsák Attila és Horváth Attila apaként tért vissza a birkózó szőnyegre, és gyermekeikkel igyekeznek megszerettetni kedvenc sportágukat. Többen terveznek versenyezni is a veterán korosztályban, valamint hosszabb kihagyás után visszatért a birkózó szőnyegre az utánpótlás korosztályokban többszörös magyar bajnok Krebsz Martin is, aki a felnőtt mezőnyben szeretné megméretni magát.

A Veszprémi Egyetemi SC-vel kialakított együttműködés eredményeként a dózsás birkózó edzések a Veszprémi Stadionban található Küzdősport Centrumban zajlanak, ahol a VESC küzdősport szakosztálya széles palettát kínál, közte a fentebb már említett Faragó Attila grappling és MMA edzéseit is.