Veszprémi sállal a bukaresti csarnokban

− Bukarestben játszott a csapat, mi pedig kiutaztunk a fan clubbal. A román sajtó a meccs napján megírta, hogy Marian Cozma Veszprémbe igazol. Persze a csarnokban mi azonnal a kezébe nyomtuk egy veszprémi sálat, boldogan elfogadta, örült neki, készült közös kép is – elevenítette fel Remport Csaba a román beállóssal kapcsolatos első emléket. Cozma 2006-ban szerződött a bakonyiakhoz, akiknél gyorsan otthonra lelt, a szurkolók egyik nagy kedvence lett a 211 centiméter magas óriás.

− Egy nagy gyerek volt, amikor idekerült. Szeretett viccelődni, mindig mosolygott, imádta a zenét, már messziről hallottuk, amikor jött edzésre. Szerintem egy idő után felismerte, hogy a világ egyik legjobbja lehet a posztján és sokat komolyodott, rengeteget dolgozott és a játéka egyre jobb lett. A tragédia egy remek pályafutást is kettétört – fogalmazott Remport Csaba, aki kiemelte, a szurkolók mellett az egyesület is szépen ápolja korábbi játékosa emlékét. Ennek egyik része, hogy a beállós fotója a mai napig ott van a bakonyiak öltözőjében, de létezik Marian Cozma-díj is, amit minden évben átadnak egy veszprémi játékosnak.