Mihályi Jeromos perjel a koronavírusról, az emberiségről és a húsvétról

Akkor fog megváltozni a világ, ha mindenki a maga személyes életében felismeri a mostani „fogságból” levonható következtetéseket és továbbadja a fiataloknak.

Megtanítani a következő generációt, hogy az ember nem korlátlan és végtelen hatalommal felruházott létező. Esendőségünkből fakadóan rászorulunk egy végtelen, hatalmas és minket végtelenül szerető Létezőre, akire építhetjük az életünket.

Így fogalmazott Mihályi Jeromos OSB, a Tihanyi Bencés Apátság perjele Húsvét előtti beszélgetésünkben.

Nemrég azt mondta, tekintsük ajándéknak a mostani kihívásokat? Mire gondolt?

Természetesen nem arra, hogy a vírust tartsuk ajándéknak. Húsvét ünnepe közeleg. A feltámadás ünneplése lehetetlen lenne a nagypénteki események nélkül. Jézus életét adja barátaiért, vagyis értünk. Sok kérdés merül fel ezekben a napokban a szenvedéssel kapcsolatban. Miért engedi meg mindezt a szerető Isten? Miért van szükség az áldozatra? Minden évben újra átéljük a keresztút, a fájdalom és a feltámadás eseményeit, de most valahogy, talán éppen a minket ért kihívások miatt, jobban megérintenek bennünket.

Jézus szenvedése nem cél nélküli és az ő története nem a sírban fejeződik be. Azért engedelmes az Atyának, azért vállalja a rá váró szenvedést, mert tudja, hogy ezzel ajándékot ad az emberiségnek. Húsvét hajnalán, a feltámadás fényében az esendő ember örök életet kap ajándékba. Jézus örök érvényű példát ad ezzel számunkra. Ha vállaljuk a kihívásokat, ha célt adunk a szenvedéseinknek, ha levetve önző érdekeinket, tudunk másokért élni, tudunk meghalni a másikért, akkor a mi életünk és cselekedeteink is ajándékká válhatnak a másik ember számára.

A járvány után ugyanott lehet folytatni az életet, mint előtte, vagy már egy megváltozott világban?

Az első fontos kérdés, hogy megváltozik-e majd a világ?

A nyugati civilizáció nagy része értetlenül áll azelőtt, amit tapasztalunk. Olyan védekezésre szorulunk, amire nem voltunk felkészülve. Abban a tévhitben élt a modern társadalom, hogy ha egy kattintásra képes a világ bármelyik pontját elérni, akkor már uralja is a világot. Bibliai képpel élve: az alázatos és a helyes értékeket felismerő művelőből kizsákmányoló, a személyes bűn felelősségét a társadalmi struktúrával lefedő zsarnokká váltunk. Ha ezt nem ismerjük fel, akkor nem fog semmi megváltozni. Túléljük a járványt, de tanulni nem fogunk belőle. A második kérdés, mit kell tennünk, hogy megváltozzon a világ?

Húsvétkor zsidó testvéreink az Egyiptomból való kivonulásra emlékeznek. Fontos része az ő ünnepüknek, hogy a családfő elmeséli a fiataloknak a bibliai történetet, hogyan is mentette meg Isten az ő népét a fogságból. Akkor fog megváltozni a világ, ha mindenki a maga személyes életében felismeri a mostani „fogságból” levonható következtetéseket és továbbadja a fiataloknak. Megtanítani a következő generációt, hogy az ember nem korlátlan és végtelen hatalommal felruházott létező. Esendőségünkből fakadóan rászorulunk egy végtelen, hatalmas és minket végtelenül szerető Létezőre, akire építhetjük az életünket.

Milyen hatással lehet az emberiségre az, hogy tehetetlenül áll egy láthatatlan ellenséggel szemben, ráadásul bezárva?

Idős és fiatal, beteg és egészséges ember is megtapasztalja most, hogy felelős önmagáért és másokért. Sok kihívás ér bennünket: bezártság, összezártság, tétlenség, türelmetlenség, magány, és sokakban félelem. Mindenki a maga személyes adottságai szerint éli meg a kialakult helyzetet. Mindezeket azért vállaljuk, hogy védjük szeretteinket és óvjuk önmagunkat is. Ha értelmet adunk a nehézségeinknek, akkor a rendkívüli helyzetet fel tudjuk használni arra, hogy lélekben gyarapodjunk, családjaink és nemzetünk összetartozása erősödjék.

Hogyan érinti az apátságot, illetve a közösséget a jelenlegi helyzet?

Az apátság: a látogatóközpont, első András király sírja és a múzeum nem látogatható ezekben a hetekben. A barokk templom előterébe be lehet térni egy fohászra. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezése alapján az istentiszteleteket a hívek részvétele nélkül tartjuk. Szerzetesközösségünk jelenleg 11 tagból áll, akik közül most 10-en élünk itthon.

Munkatársaink, akik segítenek bennünket a lelki, kulturális és turisztikai küldetésünk teljesítésében, jelenleg szabadságon vannak. A közösség tagjai átvették az ő feladataikat is. Mint egy családban, mi is kiosztottuk a házimunkát. Van, aki főz, van, aki takarít, más a kertet és a növényeket gondozza. Furcsa tapasztalat, hogy idáig a hozzánk látogatók lepődtek meg, hogy a szerzetesek mennyivel nyitottabbak, mint ahogy gondolták, most pedig mi lepődünk meg, hogy milyen is megtapasztalni az elzártságot.

Híveikhez most hogyan jutnak el a misék?

Az istentiszteleteket naponta közvetítjük a Tihanyi Bencés Apátság videó megosztó csatornáján. Természetesen ez így lesz a húsvéti ünnepek alatt is. Arra kérem a fiatalokat, segítsék a szüleiket, nagyszüleiket, hogy tudják online követni az imádságokat. Nagy erőforrás ez a fiatalok, és a szüleik számára is. Akik pedig követik az istentiszteleteket, tegyék azt imádságos lélekkel. A templomban végzett gesztusokkal, válaszokkal és énekekkel vegyenek részt a közvetítésben.

Diákjai a Tihanyi Bencés Iskolában felvették a digitális ritmust?

A digitális munkarend mindenki számára nagy kihívás, és természetesen egyben nagy lehetőség is. A diákok számára izgalmas újdonság, a pedagógusoknak és a szülőknek pedig nagyobb odafigyelést és kreativitást igénylő feladat. Úgy látom, van még mit tennünk, hogy segítsük a diákokat a rendszeres és önálló tanulásban. A jó tapasztalatok alapján köszönet és elismerés illeti a szülőket és a pedagógusokat az új feladatok és a nehézségek közös megoldásáért! Mi pedagógusok is fejlődünk a visszajelzések alapján és a diákokkal együtt megéljük a 21. század valóságát.

A négy fal között hogyan tudja megőrizni az ember fizikai és lelki egyensúlyát?

Talán nincs a világon olyan ember, aki ne hallotta volna már az elmúlt hetekben a szót: „karantén” és a figyelmeztetést: „maradjunk otthon”. Ezek elengedhetetlenül fontosak, hogy megőrizzük a fizikai egészségünket. Használjuk viszont okosan a felszabadult időnket! A türelem, a másik ember elfogadása és meghallgatása, a szellemi és lelki munkálkodás, az életem átgondolása, régi szép családi emlékek, egy fényképalbum megnézése segíthet abban, hogy megőrizzük lelki egyensúlyunkat. Ne feledkezzünk meg szeretteinkről és azokról sem, akik segítségre szorulnak! Húsvétkor Isten a szenvedésen keresztül közel jön hozzánk. Bátorít bennünket, hogy ne féljünk! A sötétséget legyőzi a fény. A mi felelősségünk pedig, hogy ha majd a mostani nehéz helyzetre új hajnal virrad, majd ne engedjük a szívünket karanténba zárulni.