Öthetes katonai kiképzés után tettek esküt Veszprémben

A Magyar Honvédség Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központjánál kapott alapkiképzésük végeztével, hozzátartozóik jelenlétében katonai esküt tettek harmincegyen pénteken a veszprémi Kossuth laktanyában. Szerződéses és hivatásos katonák lesznek az ország különböző részeiben.

Fúvószenére vonult be a díszszakasz a laktanya udvarára. Egyszerre léptek a katonák, harmincegyen, huszonegy és negyvenöt év közöttiek, több hölgy is. Az elmúlt hetekben önvédelmi és harcászati ismeretek szereztek, lő- és alaki kiképzést kaptak. Ezután még szakmai felkészítéseken vehetnek részt. Ünnepélyes eskütételüket családtagjaik is végignézhették. A „Vigyázz!” és a „Pihenj!” parancsszó többször elhangzott, a csapatzászló, az elöljáró fogadása apropóján is.

„Én, Horváth Patrik közkatona esküszöm, hogy Magyarországot híven szolgálom, hűséges honvédje leszek” – hangzott el az eskü első mondata, amit a többiek – természetesen a saját nevüket mondva – megismételtek. Végül pedig úgy zárták: „Isten engem úgy segéljen!”

Zentai László ezredes ünnepi beszédében hangsúlyozta: magasztos esküt tettek. Magukat felajánlották a hazának, másokért. Az ezredes szavai szerint mérföldkő ez életükben, jelentős hatással bír hátralévő napjaikra. Felelősek ugyanis magukért, bajtársaikért, a nemzetért, a védelmére vállalkoztak. Akkor is kötelezi őket a katonai eskü, amikor már nem látnak majd el fegyveres szolgálatot. Legyenek méltóak hozzá! – hangoztatta Zentai László.

Az ezredes azt is megjegyezte, hogy az alapkiképzést elkezdők nem mindegyike fejezte be azt, de akik felsorakoztak pénteken a laktanyaudvaron, olyan életpályát választottak, ami sok megpróbáltatással jár. A honvédeknek az ezredes szerint a feladataikat nem nehézségeknek kell tekinteniük, hanem olyan kihívásoknak, amik teljes embert igényelnek. Kitüntette azokat, akik a kiképzés során kimagasló teljesítményt nyújtottak.