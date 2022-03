Orbán Viktor Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő, Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője, és Kovács József nemzeti információs államtitkár társaságában hallgatta meg a rendőri vezetők jelentését a határszakasz helyzetéről és az ukrajnai menekülthullámnak a térségben tapasztalható folyamatos növekedéséről.

Ezt követően a miniszterelnök megismerkedett a Magyar Vöröskereszt helyi segítőpontján dolgozó önkéntesek munkájával – közölte Havasi Bertalan.

A csengersimai határátkelőnél vagyunk. Ez itt a magyar-román határ. Itt is érkeznek Magyarországra menekültek, ukrán menekültek, akik Románián keresztül közelítik meg Magyarországot. Több ezren jönnek naponta, autókkal. Hat sávon keresztül folyamatos az áthaladás. A rendőrök erőiket megfeszítve dolgoznak. Gördülékenyen megy minden, és a vöröskeresztesek pedig a gyerekeseknek nyújtanak segítséget, adnak enni- és innivalót. A jövő héten egy nagyobb hullámot várunk, ezért ezt a határátkelőhelyet is meg kell erősítenünk. Többen fognak majd itt dolgozni. A mai rendezettség alapján úgy látom, hogy ha megerősítjük ezt az átkelőpontot, a jövő héten is képesek leszünk ugyanilyen hatékonyan dolgozni

– mondta Orbán Viktor a határszemle után.

Orbán Viktor miniszterelnök határszemlét tart a csengersimai magyar-román határállomáson 2022. március 16-án.

Forrás: Fischer Zoltán/MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

