Az elemző szerint már az április 3-i országgyűlési választásokon is látszott, hogy korábban baloldali fellegvárként számontartott körzetekben is fordítani tudott a Fidesz – vagy erőteljesen zárult az olló –, ennek a trendnek a folytatását, egyúttal megerősítését látjuk a múlt vasárnapi, pesterzsébeti választás eredményeként is.