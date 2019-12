Hollik: a kormány továbbra sem kér a kötelező kvótából

Senkit nem lehet rákényszeríteni arra, hogy a befogadjon bevándorlókat, ha ezt nem akarja.

A magyar kormány továbbra is azon az állásponton van, hogy Európa és Magyarország biztonságát, határait kell elsőként megvédeni – mondta Hollik István kormányszóvivő. A kormány minden szükséges lépést megtesz, hogy a magyar határkerítést megvédje, és ezen keresztül garantálja a magyar emberek biztonságát, a kötelező kvótát pedig minden egyes alkalommal határozottan el fogjuk utasítani.

A magyar kormány továbbra is elutasítja a kötelező kvótát, és mindent megtesz, hogy megvédje a magyar határkerítést és a magyar emberek biztonságát – mondta Hollik István kormányszóvivő. A politikus szerint az elmúlt hét bebizonyította, hogy a migránsok továbbra is özönlenek Európa irányába tengeren, valamint szárazföldön is egyre növekszik a migrációs nyomás, leginkább a balkáni útvonalon.

Hozzátette: ennek következményeképpen ismét előkerült és az Európai Tanács asztalán van egy olyan német javaslat, amely újra előveszi a kötelező kvóták ötletét.

Tehát továbbra is vannak olyanok, akik dacára az elmúlt három év európai történéseinek változatlanul ragaszkodnak ahhoz, hogy a kötelező kvótát az európai tagállamokra erőltessék

– jegyezte meg.

Kijelentette: ezért már a „gondolkodás kezdeti fázisában” fontos leszögezni, hogy ebben az ügyben a magyar kormány továbbra is a magyar emberek akaratát érvényesíti, álláspontja szerint a kötelező kvóta veszélyes javaslat, mert azt üzeni az afrikai és kelet-ázsiai bevándorlók milliói számára, hogy Európában tárt karokkal fogadják őket.

A magyar kormány álláspontja nem változott: a migránsokat nem behozni kell Európába és elosztani őket, hanem azokat, akik illegálisan tartózkodnak itt, ki kell vinni Európából – erősítette meg. Hangsúlyozta:

a kötelező kvóta sérti a tagállamok szuverenitását, hiszen senkit nem lehet rákényszeríteni arra, hogy a befogadjon bevándorlókat, ha ezt nem akarja. A kormány ezen jogi álláspontja továbbra is érvényes

– szögezte le.

A kormányszóvivő az Európára nehezedő, és az elmúlt hetekben fokozódó migrációs nyomásra hivatkozva kijelentette: a magyar kormány továbbra is azon az állásponton van, hogy Európa és Magyarország biztonságát, határait kell elsőként megvédeni.

A kormány minden szükséges lépést megtesz, hogy a magyar határkerítést megvédje, és ezen keresztül garantálja a magyar emberek biztonságát, a kötelező kvótát pedig minden egyes alkalommal határozottan el fogjuk utasítani – összegzett Hollik István.

