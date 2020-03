Megtartják a Székely Szabadság Napjának budapesti szimpátiarendezvényét

Ugyan a Marosvásárhelyen minden év március 10-én megrendezett autonómia-párti tüntetés, a Székely Szabadság Napja idén elmarad, a Hősök terén kedden megtartják a szimpátiarendezvényt.

Mint azt korábban mi is megírtuk, az illetékes romániai hatóságok a járvány terjedésének megakadályozása érdekében március 31-ig megtiltották valamennyi 1000 főnél nagyobb nyilvános rendezvény megszervezését Románia egész területén. Ennek hatására hozta meg a döntést a Székely Nemzeti Tanács, hogy lemondja a Marosvásárhelyen minden év március 10-én megrendezett autonómia-párti tüntetést, a Székely Szabadság Napját.

Ezen hirtelen fejlemények fényében kiemelt jelentőséget nyer, hogy az anyaországi magyarok és székelyek számára biztosítsuk a lehetőséget, hogy a székelység legitim autonómiatörekvésével kapcsolatban kinyilváníthassak szolidaritásukat. Ennek megfelelően

a Székelyföldért Társaság meg fogja tartani a Székely Szabadság Napjának fővárosi szimpátiarendezvényét. A hagyományoknak megfelelően az idei eseményre is március 10-én kedden 17 órakor kerül sor Budapesten a Hősök terén

– tájékoztatott közleményében Incze Árpád, a Székelyföldért Társaság elnöke.

Incze Árpád hozzátette: az idei rendezvény fontosságát tovább nyomatékosítja, hogy

utolsó két hónapjába lépett a nemzeti régiók védelmében indított európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtése.

Közölte: a Székely Nemzeti Tanács 6 évig pereskedett az Unió Bírósága előtt, hogy rendelkezésre álljon ez a 12 hónapos aláírásgyűjtési időszak. E kezdeményezés sikeréhez az online eszközök mellett elengedhetetlen a papír alapú aláírásgyűjtés is, ennek megfelelően

a rendezvény helyszínén több stand is fel lesz állítva, ahol a támogató aláírásokat papír alapon, személyesen is le lehet adni.

„A mi felelősségünk is, hogy akkora erőt tudjunk felmutatni, amely május 7-éig sikeressé teheti a nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezést. Mindezek mellett a nagyobb rendezvények szervezőinek arra is tekintettel kell lenniük, hogy helyi szinten hogyan alakul az egyre inkább globális méretű kihívássá terebélyesedő koronavírus járvány. Szervezőkként folyamatosan nyomon követjük a legfrissebb fejleményeket, és tájékozódunk az illetékes hatóságoktól. Abban az esetben, ha a romániaihoz hasonló központilag kiadott, általános alkalmazást igénylő utasítás lépne érvénybe a tömegrendezvények szervezésének elkerülésére Magyarországon is, úgy ennek természetesen mi is eleget fogunk tenni, és erről tájékoztatni fogjuk a sajtó és a közösségi média felületeinken keresztül a kedves résztvevőket is. Ilyen egyértelmű tiltás jelenleg nincsen életben, ennek megfelelően pedig haladunk tovább a szervezési munkálatokkal és mindenkit részvételre buzdítunk, aki fontosnak tartja, hogy nyilvánosan is kiálljon a székely nép jövőjét szavatoló autonómia mellett” – fogalmazott a Székelyföldért Társaság elnöke.

A társaság kér mindenkit, hogy csak saját felelősségére vegyen részt az eseményen, és aki teheti, jelezze részvételi szándékát ezen a Facebook eseményen keresztül.