Ezen rendkívüli esemény során a Continental munkavállalói összesen 1 310 kilométert futottak, ami megegyezik azzal a távolsággal, mintha egészen Hollandia Breda városáig futottak volna. A futás mellett azonban egy másik nemes cél is vezérelte őket: tavaly 50 facsemetét ültettek el a városban az összegyűjtött 1 000 kilométerrel. Az idén pedig új célt tűztek ki maguk elé, azt, hogy ezt a számot megduplázzák. A közösségi összefogás eredményeként hamarosan újabb fák gyökereznek a városi Jutas Vitéz kilátó melletti parkban, amelyek között az elsőt a Continental vezetői és a legjobb futók ültették el.

A Continental nem csupán ezen eseménnyel tesz a zöldebb bolygóért. A vállalat komoly erőfeszítéseket tesz az ökológiai lábnyom minimalizálása érdekében a gyártási folyamatai során, melynek példája, hogy több terméküket is fenntartható alapanyagok felhasználásával gyártják.

Ezenkívül a vállalat a közösségi támogatásban is kiemelkedően aktív. Veszprémben például hosszú távú együttműködést tartanak fenn a Pannon Egyetemmel, amely magába foglalja a tudományos kutatás, fejlesztés és szakemberképzés támogatását. Két egyetemi karon szabadon választható tárgyal vesznek részt a tehetséggondozás specifikus szakirányú felelősségvállalásában. A Continental továbbá segítette a Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálatot egy speciális szállítóbox beszerzésében, ami életmentő munkájuk során nagy segítséget nyújt. Az alapítványok mellett a vállalat élelmiszerrel is segítette a Családok Átmeneti Otthonát, valamint támogatta a Pannon Várszínházat is. A Vöröskereszt alapítvány növendékeinek is örömmel adtak betekintést a veszprémi tesztpályán, akik súlyos fogyatékosságuk miatt a város speciális iskoláiba járnak. A Continental emellett a Teremtsünk közösen értéket! pályázat keretében KRESZ-parkot is épített a régió egyik óvodájában a kollégákat támogató közösségi összefogással.

A veszprémi Continental szilárd elkötelezettséget vállalt arra, hogy elősegítsék egy zöldebb és életteli Veszprém létrejöttét. A vállalat továbbra is folytatni fogja régióban aktív szervezetek támogatását, mivel hisznek abban, hogy a közösség erejével valósíthatjuk meg a változásokat a jobb és fenntarthatóbb jövőért.