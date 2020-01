A vendég Ferencváros a végén fordítva egy góllal nyert Füreden

Lejátszotta idei első félkészülési mérkőzését a Balatonfüredi KSE NB I-es kézilabdacsapata, amely pénteken a szintén első osztályú Ferencvárost fogadta a Balaton Szabadidő Központban.

Egyedül a válogatott játékosok hiányoztak. Szerencsére – tehetjük hozzá, hiszen ez azt jelenti, hogy nemzeti csapatunk továbbjutott az Európa-bajnokság csoportköréből, és folytatja szereplését a kontinenstornán. A balatonfürediek közül ez Bóka Bendegúzt, Máthé Dominikot és Andó Ariánt érinti.

Csoknyai István vezetőedző lapunk kérdésére a mérkőzés előtt megdicsérte válogatottunk szereplését, a fiatalok teljesítményét.

– Mindenképpen bravúros ez a szereplés, nagyon örültünk az eredményeknek. Ilyen szempontból egyáltalán nem bánkódunk, hogy a válogatott játékosaink még nem kapcsolódhatnak be a klubmunkába. Egyébként két hete dolgozunk, az erőnléti felkészülés mellett már előkerült a taktika is. Szerencsére mindenki a fedélzeten van, a korábbi sérültek közül Zdolik Bence és Fazekas Nándor is teljes értékű edzésmunkát végez – fogalmazott a BKSE mestere. Ami az edzőmeccset illeti, a két csapat gólzáporos küzdelmet hozott össze.

Elsősorban a BKSE irányított, a vendégek Topic kiválása (a beállós kisebb sérülést szenvedett) után tudtak fordítani és nyerni.

Eredmény: Balatonfüredi KSE-Ferencváros 31-32 (16-14). Balatonfüred. V.: Földesi, Halász. Balatonfüredi KSE: Fazekas, Bősz (kapusok), Ág 2, Zdolik 2, Varga 4, Shynkel, Stevanovic, Szöllősi 4 (1), Németh, Topic 4, Kemény 6, Vajda, Jimenez 7 (1), Tóth, Déber 1, Rodriguez 1 (1). Edző: Csoknyai István. Ferencváros: Győri, Merkovszki (kapusok), Kovacsics 1, Bohács 2, Mikita 2, Prainer 2, Bodnár 7, Schaffer 6 (1), Debreczeni 3, Pordán 2, Bujdosó, Imre 3 (1), Szakács 3 (3), Holdosi 1. Edző: Horváth Attila.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 4/3, ill. 7/5.