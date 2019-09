Badacsonytördemici káposztakavalkád visszatérőkkel

A másodszor rendezett káposztakavalkádon újra bebizonyosodott, hogy van létjogosultsága a rendezvénynek. A tavaly indulók közül többen visszatértek idén a kondér mellé.

A Herczeg Ferenc strandon idén is több művészeti csoport, civil egyesület, baráti kör összegyűlt, hogy megméressen a káposztás ételek főzéséből. A II. Badacsonylábdihegyi Káposzta Kavalkád és Borkóstoló ezúttal újra sokakat vonzott a kellemes, kora őszi időben a fürdőhelyre. A versengő csapatok három kategóriában indulhattak, a zsűri az íz és az illat mellett a tálalást is értékelte. A húsos, káposztás ételek legfinomabbikát a Part szépi sellők készítették, sült oldalassal rukkoltak elő, azt tejfölös savanyúkáposzta-ágyon tálalták. Második a Jövőnkért Egyesület kelkáposztalevélbe töltött gusztusos fasírozottja lett, míg a harmadik a helyi Haspárti duó káposztás csülökpörköltje lett. A pörköltet cikkekre vágott káposztával takarták be gusztusosan, majd fűszerezték, paprikázták Az interneten talált recept alapján káposztás pörköltet főzött Illés Margit kis csapata. Ők tavaly káposztás lepénnyel lettek második helyezettek a kavalkádon.

A káposztás tésztás ételeket főzők közül a babért a Jövőnkért Egyesület aratta le tejfölös tojással leöntött káposztás palacsintájával. Második helyre az Istvándi Ízőrzők kerültek omlós káposztás pogácsájukkal. A lelkes csapat tagjai nem voltak restek leutazni Lesenceistvándról a Balaton-partra, hogy idén is megméressenek. Bözsi mama szárnyai alatt káposztás sztrapacskát, paradicsomos káposztát is készítettek, mondván, hogy a tavalyi sikeres rendezvény után idén sem akartak kimaradni a versenyből. Harmadik a Tördemic Néptáncegyüttes lett a káposztás piroggal. A húsmentes ételekkel készülők közül a Ládi piac csapata lett az első helyezett a látványos káposztaburgerrel. A lila káposztás hamburgerhez sárgarépával és tökmaggal színezett zsemlét sütöttek. A lila káposztás pogácsát tojással készítették, de a zabpelyhet sem sajnálták belőle és tépősalátával, rukkolával kínálták. Második helyre Bori bandája került, ők Ági fini salijával remekeltek. Pál László rozé káposztasalátája harmadik lett. A Tördemic Néptáncegyüttes a savanyú káposztás orosz scsílevesből egy hadseregnyi adagot főzött az üstben, ezért különdíjat érdemeltek. A badacsonytomajiak jó szomszédságát erősítette a versenyen Krisztin N. Lászlóné baráti körének csoportja, ők Ica szülőhelyének hagyományai szerint kapuvári húsos káposztát főztek. A településen disznóvágáskor készítik az ételt savanyú káposztából, paradicsomlével, hússal és vöröshagymás rántással. Lacika menzáján körmös, paradicsomos káposztapörkölt készült.

A kavalkádon jó nedűket kínáltak a borászok, gyerekprogramok várták a kicsiket. Ételkóstolókat, savanyításbemutatót rendeztek, este zene és tánc várta a vendégeket.