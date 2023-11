A veszpérmi kötődésű mulatós sztár, Nótár Mary nem akármit ünnepelhetett ezen a hétvégén: Ruszó Tibivel közösen jegyzett, napra pontosan egy hónapja bemutatott új klipje, a Tábortűz/Amarici átlépte a másfélmilliós megtekintést. Sőt, most már az 1,6 milliósat is.

Ezen a héten is volt Veszprém vármegyei dalpremier egyébként. A tapolcai származású Tóth Gabi Átkozott nyár című dala is most jelent meg. Ez a szám is szép eredményeket produkál. Több mint félmilliós megtekintést hozott össze öt nap alatt, és jelenleg a negyedik a legfelkapottabb zeneszám.

A huszárokelőpusztai trófeaszemlén Pál István Szalonna népzenésszel találkoztunk, a tapolcai Halász Rebeka elárulta, hogyan készül a Sztárban sztár leszek! vasárnapi élő show-jára, Pitti Katalin operaénekesnek pedig egész Litér drukkol. Sőt! Nem pusztán drukkol, de szavazatokat is gyűjt, hogy Prima Primissima díjas lehessen a település híres és tehetséges szülöttje.