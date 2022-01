– Ilyen probléma merülhet fel, ha nem tudja jól lebontani a szervezet a tejfehérjét, tejcukrot, gyümölcscukrot, ha a bél kitüremkedéseiben leül a salakanyag, amelyben megtapadnak a kórokozók, és akkor szintén, ha a sav-bázis egyensúly nem adott. Görcsölhet a gyomor, ha rossz az ételkombináció, amit fogyasztunk. Nagyon lényeges, hogy mit mivel eszünk. Akkor is görcsölhet a gyomor, ha a bélszakaszokban bárhol gyulladásos panaszok lépnek fel. Azt a paraziták okozzák, azok pedig legtöbb esetben a levegőből, az orrunkon keresztül jutnak be a szervezetbe, a nehézfémekhez hozzátapadva – mondta a szakértő. Hozzátette, hogy bármilyen ételallergia esetén segíthet az aloe vera, amely megoldást nyújt abban az esetben is, ha sok a sav, és ha puffadunk, valamint leviszi a bélnyálkahártya gyulladását, és lúgosít.

Az emberi szervezet három hónap alatt képes kitisztulni, feltöltődni, regenerálódni, de ahhoz fontos a megfelelő táplálkozás. Azt kell eltalálni, hogy hol vesszük az alapanyagokat a főzéshez, étkezéshez, és mit fogyasztunk. Figyeljünk oda arra, hogy mennyi a tápanyagban az ízfokozó, az emulgeálószer, az adalék, a tömegnövelő.