Ozsváth Gergely, alias Mentha unokatestvérével, Tamással alkotott. Elmondták, szeretik ezt a folyamatot, mert csakúgy, mint a Hősök zenekarral, a street arttal is igyekeznek Veszprém hírnevét öregbíteni. Örülnek a javarészt pozitív kommenteknek közösségi felületeiken, nagyon büszkék a mostani végeredményre is. Érdekességek is kiderültek az előadónak hála: 110 liter diszperzitet és közel 200 darab flakonnyi festékes szprét használtak fel extraidő, 100 munkaóra alatt. Szerencséjükre jó minőségű volt a fal, amin szépen kijöttek a színek, nem lett foltos, csíkos a mű.

Elhangzott az is, hogy Veszprém szeretné utolérni majd Kazincbarcikát, legalábbis a muralok tekintetében, ugyanis a borsodi város büszkélkedhet a legtöbb falfestménnyel vidéken.