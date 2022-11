A résztvevőknek Kiss Miklós elmondta, hogy az üveget is újra lehet hasznosítani, akár egy sörös- vagy befőttesüveg is kaphat új funkciót. Az érdeklődőknek nagyon tetszettek a változatos formájú, színű, mintázatú medálok. Megtudták, hogy egyetemista éveiben sokat készített diáktársainak. Egy tiffany stílusú lámpát is bemutatott, amelyet egy nyári táborban a gyerekekkel készített. Hozzátette, hogy az üveggel való ismerkedést már gyermekkorban érdemes elkezdeni. Aki érdeklődik, kortól függetlenül hozzáláthat. Ma divat a dolgok és tárgyak újragondolása. Aki szeretne elmélyülni a témában, szívesen segít neki.