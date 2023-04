Nyugdíjasként is igyekszik aktív maradni, heti rendszerességgel asztaliteniszezik, futballozik, úszik, és ha az időjárás megengedi, túrázik, valamint kerékpározik. Több asztalitenisz- és úszóversenyen részt vett, a 70 év alatti nyugdíjasok dunántúli úszóbajnokságán három úszásnemben első helyezést ért el. Körbetekerte a Balatont, a Fertő és a Velencei-tavat. Tervei közt szerepel még a Tisza-tó megkerülése is.

Mindössze néhány éve nyugdíjas csak, de már GeoGo-útvonalakat tesztel, hogy ő maga is feltölthessen két hiánypótló útvonalat Ajka környékéről: egyiket a Somló körül országúti kerékpározásra, másikat Magyarpolányból indulva hegyi-kerékpározásra. Korábbi olt kollégája, Káldi Géza, amint értesült a mozgalomban való részvételéről, a Bánki Donát Természetbarát Egyesület nevében felkérte, hogy tartson előadást az egyesület nyugdíjasainak A sport szerepe az ember életében címmel.

Elkötelezett az Ötpróba Párizsba szabadidősport-eseménysorozat iránt is, amelynek fő célja rendszeres mozgásra motiválni a résztvevőket. Az ötpróba mozgalom legújabb kiírása 2021. június 1-jén kezdődött és 2024 nyaráig tart, melyre eddig több mint 25 ezren regisztráltak, köztük persze Stolár Mihály is. Ő eddig hat különböző sportágból 154 pontot szerzett eddig.

– A meghatározott eseményeken nyolc mozgásformában: futás, túrázás, országúti- és hegyi kerékpár, úszás, kajak-kenu, valamint triatlon mellett görkorcsolyában is lehet pontokat gyűjteni. A különböző távok és mozgásformák teljesítése során gyűjtött pontok után 15, 30, 45, 60, 80, 100, 120,150 és 180 pont elérése során jár a garantált ajándék, továbbá 60, 120 és 180 pont után egy-egy sorsjegy, melynek a szerencsés nyertesei szurkolóként vehetnek részt a 2024. évi olimpián Párizsban. Korábban már magam is teljesítettem olimpiai ötpróbát, sőt volt olyan tanítványom, aki szerencsés nyertesként jelen lehetett 1988-ban a szöuli olimpián – emlékezik a régebbi sikerekre. Ezek birtokában is szeretné népszerűsíteni az ötpróbát, amelynek „hagyományos” eseménynaptárában megtalálható rendezvényeken gyűjtött pontokat az úgynevezett instant útvonalak teljesítésével is lehet növelni.

Stolár Mihály

– Azok a GeoGO oldalon találhatók, előnyük, hogy a résztvevő az adott távot és feladatot akár egyedül is teljesítheti, amikor kedve, vagy éppen ideje van. Figyelve a próbázási lehetőségeket, ajkaiként területi aránytalanságokat tapasztaltam. Ezt és a GeoGo-lehetőségek bővítését felvetettem levelemben, amelyet Szélpál Tamás projektvezetőnek címeztem. A megkeresésemet örömmel fogadta, válaszában biztosított arról, hogy a jövőben Ajka környékén is lehetnének ötpróbarendezvények, ezáltal pontszerzési lehetőséget kapna a térség. Kitért arra, hogy elsősorban olyan szervezőket keresnek, akik már legalább két-három sikeres szabadidősport-eseményt lebonyolítottak, és a rendezvényük egyre népszerűbb az adott régióban – magyarázza az ajkai nyugdíjas.

Hozzáteszi, hogy a GeoGO keretében tervezik az útvonalak bővítését, amikor a lakóhelyükön vagy annak közelében rögzített útvonalakat beküldve a legjobbakkal bővíteni tudják a program lehetőségeit.

– Szeretném, ha a nyilvánosság erejét kihasználva a vármegyében élők közül minél többen értesülnének a mozgalomról és csatlakoznának ahhoz, továbbá a korábban sikeres futó-, kerékpár- és túraversenyt rendezők közreműködésével Ajka így is megjelenne az ország térképén – mondja Stolár Mihály.