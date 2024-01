A márkói Németh Balázs is lenyűgöző fényképeket küldött felhívásunkra. Olyan helyekről, amelyeken a környéken élők már sokszor jártak, amelyeket rengetegszer láthattak, de így ritkán. Márkói olvasónk, Németh Balázs megörökítette felvételén a veszprémi völgyhidat és a Gizella királyné-kilátót tavaly karácsonykor.

A veszprémi völgyhíd és a Gizella királyné-kilátó tavaly decemberben

Fotó: olvasó

Egy másik, 2022 decemberében készült képén Zirc környéki erdő részlete látszik. A cseszneki útról akkor születtek fényképei 2020 januárjában, amikor a fák fehérbe öltöztek.

Zirc környéki erdő 2022 decemberében

Fotó: olvasó

Elvarázsolta önöket egy hely kiránduláskor? Küldjék el! A túráikon készült kedvenc képeiket továbbra is várjuk, de ha nehéz is, jól válogassanak! Azt kérjük, hogy csak egy-két nagyon különleges fotót válasszanak ki. A képeket a [email protected] postafiókba várjuk. Kérjük, azt mindenképp írják bele az e-mailbe, hogy hol és mikor készült a fotó, ki készítette. Azt is jelezzék, hol laknak, és hogy hozzájárulnak-e ahhoz, hogy a fotó megjelenjen a Napló felületein. A részletek felhívásunkban olvashatóak el.