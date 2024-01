Veszprémi olvasónk, Fiausch László gyíkokról készült fényképeket is küldött felhívásunkra, ezek bizonyítják, hogy ismeri fotózásuk trükkjét. Az egyik állatot Balatonfűzfőn, a másikat Csopakon kapta lencsevégre, egészen közelről láthatóak különleges lábaik, hüllőforma fejük.

Fotó: Fiausch László/olvasó

Elvarázsolta egy hely kiránduláskor? Küldje el! Túráikon készült kedvenc képeiket továbbra is várjuk, de ha nehéz is, jól válogasson! Azt kérjük, hogy csak egy-két nagyon különleges fotót válasszon ki. A képeket a [email protected] postafiókba várjuk. Kérjük, azt mindenképp írja bele az e-mailbe, hogy hol és mikor készült a fotó, ki készítette. Azt is jelezze, hol lakik, és hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a fotó megjelenjen a Napló felületein. A részletek felhívásunkban olvashatóak el.