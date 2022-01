A községben már sokéves hagyománya van az Adventi vásároknak. A szervezők nagy bánatára tavaly elmaradt a rendezvény a pandémia miatt, de idén mindenképpen szerették volna megrendezni a családias hangulatú vásárt, amely helyet vívott ki magának az évek során a tótvázsonyi adventi ünnepkörben.

A Janka Tanya munkatársai ajándéktárgyakat, képeslapokat és holland levest is kínáltak a vásárban

Forrás: Molnár Sándor/Napló

– Mindig is célja volt az egyesületünknek, hogy a településen élő termelők, kézművesek, vagy akár hobbi szinten valamilyen dolgot készítők számára is legyen mód a bemutatkozásra. Évekig a Falunapon volt erre lehetőség, de később különválasztottuk a Falunaptól a vásárt, és így évente kétszer: húsvétkor és az Adventi időszak elején tartjuk meg. A településen élő termelők és kézművesek komolyan is veszik ezt, és élnek a bemutatkozás lehetőségével. Jelenleg is 10 termelőnek, készítőnek van az Adventi vásárban standja, ami azt gondolom, hogy egy ekkora településhez mérten kifejezetten jónak mondható – nyilatkozta a szervezők nevében Szendrei Szilárd a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület elnöke.

Az egyesület egyébként saját készítésű sült kolbásszal, illetve virslivel várta az érdeklődőket, míg az általános iskola fejlesztéséért létre hozott „ A te jövődért” alapítvány pedig gofrit készített házi lekvárral és forró teát kínált a vásárban. Eljöttek a Janka Tanya munkatársai is, akik az autista és értelmi fogyatékkal élő fiatalok által raklap lécekből készített, hangulatos ajándéktárgyakat, karácsonyi képeslapokat, holland édességet és különlegességként holland recept alapján készült levest is árusítottak jó szívvel.