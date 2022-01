A főúton a litéri elágazó és az új Budapest úti csomópont között a bal és a jobb pályán is csak a szélső sávok lesznek járhatók, mert a középső sávokon forgalomtechnikai munkálatokat végez a kivitelező. A forgalom a megépült új Budapest úti csomóponton át halad. A tervek szerint december 21-től már kétszer két sávon használhatják ezt a szakaszt a közlekedők. A beruházó arra is felhívta a figyelmet, hogy a régi Budapest úti csomópont Veszprém–Körmend közvetlen csomóponti ága továbbra is lezárva marad, a 82-es út felől a Körmend irányába közlekedők továbbra is az északi körgyűrűt tudják igénybe venni, míg Székesfehérvár és Budapest irányába az új Budapest úti csomópontban lehet felhajtani a 8-as útra. A munkálatok és az útlezárások miatti kellemetlenségekért a beruházó a közlekedők megértését és türelmét kéri.