Ezt a párt alapítója, az ex- jobbikos, jelenleg független parlamenti képviselő Varga- Damm Andrea jelentette be szerdán Veszprémben. Elmondta, az elmúlt három és fél évben a parlamentben az is célja volt, hogy bármilyen kormányzati kérdésről pragmatikusan és a nemzet érdekében nyilatkozzon.

– Rendkívül nehéz a helyzet, ami az összellenzéki összefogás előválasztása után kialakult, láthatóan nem tudnak egy nyelven beszélni – mondta. – Nem az összetartás és az együvé tartozás, hanem a megosztottság mutatkozott meg.

Ez számára fájdalmas, mert szerinte 2019-ben, az úgynevezett rabszolgatörvény kapcsán is nagy munkát fektettek abba, hogy az ellenzék egységesnek látszódjon. Az elmúlt időszak eseményei és 82 választókerületben az előválasztáson elért eredmények viszont olyat képet mutattak, mintha nem is lett volna előválasztás.

– Ezekben a választókerületekben kell olyan jelölteket állítani, akiknek van esélyük arra, hogy legyőzzék a fideszes ellenfelet – fogalmazott a politikus. A veszprémi 1. számú választókerületben is indítanak jelöltet Kovács Rajmund független önkormányzati képviselő személyében. A ReforMerek országgyűlésiképviselő-jelöltje elmondta: nyáron a megyei iparkamara elnöke azt mondta, hogy Veszprém megye az egyik legelmaradottabb megye a Dunántúlon.

– Ez fogja adni a vezérfonalamat a képviselőjelölti programomhoz is – mondta. NA



Varga-Damm Andrea lesz a ReforMerek miniszterelnök-jelöltje, míg Kovács Rajmund országgyűlésiképviselő-jelöltként méreti meg magát jövőre

Fotó: Balogh Ákos