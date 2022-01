Amikor gyermeket vállalunk, nem is gondoljuk, hogy a boldogság mellett mennyi megpróbáltatás várhat ránk. Még egy injekció fájdalmát is átvállalnák a kicsi helyett, ha tehetnénk, hogy óvjuk őt. A Kránitz családban a szülők szívesen levennék a betegség terhét kislányuk, Zsanett válláról.

A tizennégy éves Zsanett tavaly ilyenkor még vidám, egészséges kislány volt, négy éve kézilabdázott, imádta a testnevelés órákat, amikor nem kellett a tankönyvek fölött görnyedni. Szüleivel átmenetileg az anyai nagymamánál éltek Nemesgulácson, miközben a családfő, Zoltán a lesencetomaji házukat újította fel. Ma már Tomajon laknak, érkezésemkor az édesanya, Szilvi nyit ajtót. Nyomában a család palota pincsije, Csöpi szalad, a félperzsa cica, Luiz viszont csak álmosan heverészik a fotelben. Zsanett vidám, nem látszik rajta a betegség nyoma, ahogy Szilvi arcán sem az utóbbi bő egy év megpróbáltatásainak sora.

– Egy éve kezdődött a kálváriánk, amikor Zoli a háztető építése közben leesett a fogópárról. Koponyatörése lett és megsérült a válla, majdnem fél év kellett, mire rendbejött. Közben kiderült, hogy cukorbeteg. Esztergályos ugyan, de autóbuszsofőrként dolgozik. Viszont a gipszkartonozástól a fűtés szerelésig, konyhaszekrény összeállításig nagyon sok mindent megcsinált az építkezés alatt – mondja Szilvi, aki viszont a nappali és a fürdőszoba bútort szerelte össze, hogy mielőbb beköltözhessenek. Zsani a szobafestésben segédkezett szüleinek. Sokat dolgoztak, szorgos kezük munkája a ház megújulása. Csakhogy az idei évben nyár elején Zsani elkezdett betegeskedni. A sok hányás miatt jártak a gyermekorvosnál, az ügyeleten, a közeli kórházakban, de végül a budapesti gyermekklinikán állapították meg, hogy leállt a veséje.

- Az autoimmun betegség egyik fajtája az érgyulladás, abból indult ki a vese probléma. Másoknál ez a folyamat több hónapon át is tarthat, Zsaninál gyors lefolyású volt. Nem tudni a kiváltó okot, lehet, hogy korábban elkapta a covidot, de tünetmentes volt. Az immunrendszere dolgozott ellene, és amikor már nem volt beteg sejt, elkezdtek pusztulni az egészségesek, ahogy az autoimmun betegségeknél az lenni szokott – magyarázza Szilvi, aki alaposan utánanézett Zsani betegsége minden fázisának. A kislány az általános iskola hetedik osztályát befejezte, de most magántanuló, hiszen a legyengített immunrendszerrel nem mehet közösségbe és minden másnap négy órás vese dialízisre kell járnia. Eddig ezt Budapesten végezték, olyankor Zsani már hajnali ötkor talpon volt és csak este ért haza. Mostantól könnyebb lesz, mert Ajkán kapja a kezelést. A közbenső napokon erős gyógyszereket szed, amelyektől sokszor rosszul van. - Nem tud tanulni, nincs ereje és nincs, aki elmagyarázza például a matekot. Nem tudja letenni a fél éves vizsgákat, valószínűleg halasztanunk kell egy tanévet. Most ezt hozta az élet, de az egészség a legfontosabb – összegez Szilvi. Zsani azt mondja, a továbbtanulás témája nem foglalkoztatja most és egyelőre azt sem tudja, milyen pályát válasszon. Egyelőre vesére vár, januárban felkerül a várólistára és reméli, hogy hamarosan túl lesz az egészen. Nem fél a műtéttől. Az életvidám, teljesen egészségesnek látszó kislány a család bátor hőse. Már pici korában is szerette maga megoldani a problémáit, nem engedte, hogy szülei segítsenek. Nem hisztizett, legfeljebb durcás volt ideig-óráig, de talpraesett volt akkor is. Most sincs másként, pedig a közelmúltban egy műtéten is átesett. A kezelések miatt kanült ültettek a testébe. Nem könnyűek a hétköznapjai, ráadásul a dialízis ideje alatt szigorú diétát kell tartania és naponta csupán hat deciliter folyadékot ihat. - Reméljük, hogy nem tudjuk meg, ezt miként lehet kibírni nyáron a nagy melegben, mert addigra új vesét kap Zsani. Azt a másikak fölé ültetik majd be, így három vesével fog élni. A családban eddig nem találtak alkalmas donort, még folynak a vizsgálatok. Nagyon sok szempontból kell megfelelni a vércsoport egyezéstől kezdve a jó fogászati eredményekig. No meg a vese mérete sem mindegy - magyarázza Szilvi, aki egy tapolcai összeszerelő üzemben dolgozik két műszakban. Az édesanya szerint nem is számolják mennyi a kiadásuk. Nem az a legfontosabb. Sokkal inkább az, hogy a munkahelye elengedte és ott lehetett Zsani mellett a kórházban. Hálás, hogy sokan segítik a megélhetésüket. A Tapolcai Trappolók idei jótékonysági Mikulás futásuk bevételét a családnak ajánlották fel, a Torta és muffinfesztivál szervezői ugyancsak és Zsani osztálytársainak szülei szintén támogatják a családot. – Nagyon összetartó, jó közösség az osztályunk. Szerettem suliba járni, hiányoznak a társaim – mondja Zsani, aki egyelőre nem sportolhat, sőt, a transzplantáció után csak kíméletes mozgást végezhet. A családban mindenki félti és segíti, a húsz éves bátyja is, aki már nem velük él, de havonta hazalátogat mindannyiuk örömére.

Szükség van a pozitív élményekre, amelyek segítenek tartani a lelket a családban addig, amíg Zsani rendbejön. Szilvi azt mondja, bárcsak átvállalhatná kislányának a fájdalmát, beszedné az erős, kegyetlen mellékhatásokkal bíró gyógyszereket is, ha azzal segíthetne Zsaninak. – Sokszor kérdezem, hogy miért pont vele történt ez, de nincs válasz. Ami a legjobban hiányzik most, az az egészség. A legnehezebb, hogy elfogadjuk a helyzetet. Voltak és vannak, persze mélypontok, amelyeken túllendülni csak akkor tudunk, ha jól kisírjuk magunkat – vallja, de mosolyogva, mert biztos abban, hogy együtt ezt a problémát is leküzdi a család és hamarosan együtt örülhetnek Zsani egészségének.

kép: A lesencetomaji Kránitz Zsanett még csak tizennégy éves, de veseátültetésre vár. Nagy megpróbáltatás vár rá, de fegyelmezettségéről, higgadtságáról sok felnőtt is példát vehetne

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

