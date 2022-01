Ez a hivatásuk, ezért dolgoznak 11 perce

A katasztrófavédelem elmúlt éve - három percben

A 2021-es évben is bőven akadt dolga a tűzoltóknak az ország egész területén, többek között Veszprém megyében is. Most három és fél percben foglalták össze az elmúlt év történéseit.

Forrás: Katasztrófavédelem

Számos beavatkozásban volt részük, melyek között volt tűzeset, gyakorlat, kemény munka és hősies pillanatok. A videóban jól látszik, micsoda küzdelmek folynak egy-egy baleset helyszínén, és milyen erőkkel dolgoznak a Katasztrófavédelem munkatársai, hogy minél hamarabb elhárítsák a bajt. Ahogy írják, ez a hivatásuk, ezért dolgoznak. Nem tudjuk mi lenne velünk nélkülük, és sosem lehetünk elég hálásak azért, amit értünk tesznek. Köszönjük a munkájukat! A videónak megyei vonatkozása is van, egy pillanatra láthatjuk, ahogy a veszprémi Rábáné Trombitás Irma által felajánlott fenyőt felállították Budapesten, és vált az ország fájává november 26-án. Tekintsék meg Önök is a Katasztrófavédelem 2021-es évét 3 és fél percben! Közzétette: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság – 2022. január 24., hétfő

