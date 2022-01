Borbás István olvasónk azzal az észrevétellel fordult lapunkhoz, melyet több barátja is jelzett felé, hogy télre érdemes lenne lefedni a köztéri szobrokat. Mint mondta, panaszával telefonon megkereste a Városgondnokságot is, visszajelzést nem kapott. A Szent István úti Szent Flórián-, illetve a Nepomuki Szent János-szobrokat vettük együtt szemügyre január derekán. Mindkét, a szenteket puttókkal ábrázoló alkotás 1753-ban, valószínűleg azonos kezek által készült. Ezek a legrégebbi szobraink, anyagminőségük a több mint 250 év távlatából már nem jól bírja az időjárási viszontagságokat. Előbbit 2000-ben, utóbbit az 1990-es évek végén, s legutóbb 2018-ban is restaurálták.

A homokkőből készült Szent Flórián-szobron a 2000-es restaurálása óta látható nyomokat hagyott az idő vasfoga

Forrás: Laskovics Márió/Napló

– Meglátásom szerint a tűzoltók védőszentjének szobrára ráférne tisztítás, meszelés. Gondolhatunk a többire is, például a Petőfi-, a Kossuth-szoborra, a kőoroszlánokra vagy az ejtőernyős emlékműre. Ezeket szakszerűen kéne kezelni, óvni, tisztelni az utókor számára. A szobrok, szökőkutak állagmegóvásának fontos momentuma, hogy a fagyos idő beálltakor megfelelő védelemmel lássuk el városunk büszkeségeit. Másutt az tapasztalható, hogy fekete fóliával letakarják ezeket. Emlékszem, régebben Pápán is szokás volt. Nem gondolom, hogy ez nagy költséget jelentene – osztotta meg Borbás István.

Az utoljára 2018-ban restaurált szobor egyik puttójának jelenleg is le van törve a lába

Forrás: Laskovics Márió/Napló

Kérdéseinkkel a Városgondnokság intézményvezetőjéhez, Bakó Istvánhoz fordultunk, aki elmondta, elődei gyakorlatát követte. Hatéves vezetősége alatt ilyen igény nem merült fel, ugyanakkor emlékeztetett, nincsenek elhanyagolva a szobrok, az utóbbi években tisztították, javították azokat, a Fő téri Vízöntő-díszkutat átmosták, vízkőtelenítették.

– Buics Lajos kommunális részlegvezető képviseli intézményünkben a folytonosságot. Szerinte a Nepomuki Szent János-szobrot mintegy húsz éve takarták le utoljára, a gyenge minőségű homokkőből készült Szent Flórián-szobor sosem volt letakarva. A téli lefedés az önkormányzat részéről nem volt elvárás, erre sem a főépítésztől, sem a műszaki osztályról nem kaptunk észrevételt, kifogást. A sírköveket sem mindenki takarja le – nyilatkozta Bakó István, ígéretet téve, egyeztet az ügyben a Városházával.