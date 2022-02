A felkérésről és a bemutatkozási lehetőségről az EKF munkatársait kérdeztük. Farkas Kinga, a VEB2023 EKF kommunikáció és marketingért felelős munkatársa kiemelte, nagy megtiszteltetés számukra, hogy az idei Utazás kiállítás hazai díszvendége – a külföldi díszvendég Egyiptom – lehet az Európa Kulturális Fővárosa 2023 program. Hozzátette, a rendezvényre a látványos pavilonon túl szakmai programokkal is készülnek, a beszélgetéseken és előadásokon az érdeklődők számos hasznos információhoz juthatnak az Európa Kulturális Fővárosa projektről. Németh Károly, a VEB2023 EKF rendezvény menedzsere elmondta, a díszvendégség kiemelt szerepkör a kiállításon, ami azt is jelenti, hogy a rendezvény kommunikációjában sok szó esik az EKF2023 programról, míg a helyszínen prezentációk és workshopok megtartására ad lehetőséget számukra. Az esemény csütörtöki napján bemutatkoznak az üzleti partnereknek is, valamint a rendezvény kapcsolatépítésre- és ápolásra is lehetőséget ad az Utazás kiállítás többi meghívottjával. A szakmai programok mellett bemutatkozik Veszprém és a Bakony- Balaton térségének kultúrája: pénteken fellép és műsort ad Nagy Gergely (gitár), szombaton Palásti Máté gitáros, valamint vasárnap Süle Zsolt és Dobosi Gergely duója.

Március 3-án, csütörtökön a rendezvény szakmai napján Markovits Alíz vezérigazgató tart prezentációt, és beszél részletesen az EKF programjairól. A többi napon a kiállítás a nagyközönség számára is nyitott, például pénteken délelőtt vallásturisztikai témákat érintő előadást tartanak a Veszprémi Főegyházmegyével közösen, míg délután a Veszprém megyei fesztiválokról hallhatnak előadást az érdeklődők. Az EKF2023 standjánál több munkatársuk mellett a Veszprémi Tourinform iroda kollégái tájékoztatják majd az érdeklődőket a turisztikai relevanciájú témákban Érdekesség, hogy az Utazás kiállításon egy sorsolást is tartanak, amelynek egyik fődíját az EKF biztosítja, a nyertes két éjszakát tölthet el a régió egyik szállodájában.

Németh Károly elmondta, az Utazás kiállítást a járvány miatt tavaly kényszerszünet után rendezik meg újra 2022-ben, ez fokozza a rendezvény iránti várakozást itthon és külföldön is. Szeretnék, hogy már az idei felvezető évben és jövőre a kulturális fővárosa évadban minél többen látogassanak el Veszprémbe és a térségbe. – Az Utazás kiállítás jó lehetőség, hogy minél szélesebb körben ismertessük meg programjainkat, terveinket, nemcsak a belföldi, hanem a külföldi érdeklődőknek – fogalmazott.

Farkas Kinga elmondta, a külföldi látogatókra elsősorban a térség 4-500 kilométeres sugarú környezetéből számítanak, ezeken a területeken a jövőben aktívabb marketingtevékenységet is folytatnak. Voltaképp az Utazás kiállítás az első fontos lépés a program külföldi népszerűsítésében, a terveik szerint idén külföldi vásárokon és utazási kiállításokon is részt vesznek.

Farkas Kinga megjegyezte, az idei évet a főpróba évének tartják, sokszínű programmal várják a helyieket és a régióba érkezőket, legyen szó zenei, irodalmi, táncművészeti programról. Ami már biztos, hogy a Magyar Mozgókép Fesztivált június 9. és 12. között szervezik meg.