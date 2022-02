A plébániaépület jelenleg is számos átalakításon megy keresztül, a templomépületben pedig fontos állagmegőrző, komfortjavító, és energiahatékonysági beruházások történnek. Ezeken túl az év elején megújult az egyházközség képviselőtestülete is, akiket a 2022. január 9-i szentmisén iktattak be. A képviselő testület tagjai: Munkácsi János diakónus, Kicsák Tamás kántor, Árpási Tibor sekrestyés, Orbánné Veörös Júlia karitász csoportvezető. A választott tagok: Varró Károly, Orbán László, Forsthoffer Ágnes, Fabacsovics Zoltán, Németh Balázs, Böröcz István, Szabó Szilveszter, Kuti Rezső, Csontos András, Brózsné Kusnyér Gabriella, Lengyel Zsolt, Typl Magdolna és Sebestyén József. Tanácskozási joggal rendelkeznek: Szopkó Bernadett, Kis Virág, Ujszegi Gyula, Szűts Gergely, Kovács István, Gellén László. A testület továbbra is Orbán Lászlónak szavazott bizalmat az elnöki, és Lengyel Zsoltnak a jegyzői teendők ellátására. Az arácsi városrészt képviselő alelnök Fabacsovics Zoltán lesz, munkáját Varró Károly segíti.

A beiktatáson elhangzott, a tagok Fodor János plébános munkáját segítve a közösségért, nemes célokért, a hitben való megerősödésért dolgoznak. Szem előtt tartják az egyház erkölcsi és anyagi érdekeinek védelmét, így a templom és a plébánia állapotát, üzemeltetését. A képviselőtestület tagjai köszönettel beszéltek a hívek bizalmáról, és mindannyian nyitottak arra, hogy bárki megkeresse őket az egyházközösséget érintő észrevételekkel, kérésekkel, ötletekkel, hogy hatékonyan tudjanak tenni egy szép és színes hitéletért, valamint annak méltó környezetéért Balatonfüreden.