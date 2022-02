Horváthné Szabó Andrea, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém megyei kirendeltségének igazgatója köszöntötte a meghívottakat. Elmondta, nagy öröm számukra Szalai Ádám látogatása, aki decemberi műtétje után felépült és itt lehet velük. "Nagyon köszönjük neki az ajándékokat" - tette hozzá.

- Nagyon örülök, hogy itt lehetek személyesen, még ha egy kis csúszással is, hiszen karácsonyra terveztük az átadást - fogalmazott Szalai Ádám, a 78-szoros magyar válogatott labdarúgó, az 1. FSV Mainz 05 csatára. - Közbejött egy-két dolog, amiből januárra sikerült felépülnöm.

A felek karácsony előtt vették fel a kapcsolatot, amikor is kiderült, hogy a Szalai Ádám vezette Játékidő Alapítvány miben tudna segíteni. Az alapítvány 100%-ban magántőkéből és önkéntes munkaerővel működik, projektjeik pedig egytől-egyig olyan ügyek, amelyek közel állnak a szívükhöz, legyen szó hátrányos helyzetű családokról, beteg gyermekekről, vagy állatvédelemről.

- Az elmúlt évek projektjeiből erőt tudtuk meríteni, hiszen az én életemben is vannak olyan pillanatok - legutóbb decemberben - , amiből hatalmasat tudtam meríteni - vallotta meg Szalai Ádám, aki hozzátette: ez a mostani segítség reményei szerint nem egyszeri, hanem kapcsolatban maradnak a továbbiakban is.

Forrás: Balogh Akos/Napló

Más mellett most nyomtatókat és notepadokat hozott az alapítvány azért is, hogy a pandémiás időszakban esetlegesen előtérbe kerülő online oktatásban jobban boldoguljanak a gyerekek, akik a gépeket szórakozásra is használhatják.

Megjegyezzük: Szalai Ádám 2020-ban, a koronavírus-járvány idején 30 millió forintot adományozott kórházaknak, sürgősségi szolgálatoknak és gyermeksegély-szervezeteknek. Tavaly augusztusban pedig 8,5 millió forinttal támogatta egy agydaganattal küzdő négyéves kisfiú gyógykezelését.

- Azt kívánom, hogy tartsatok össze és segítsétek egymást. Ez most a legfontosabb - fogalmazott a válogatott játékos, akinek ezek után a gyerekek adták oda a saját maguk által készített ajándékokat. A rendkívül közvetlen labdarúgóval ezek után közös fotók készültek és hiába volt programja és este már Németországban kellett lennie, készségesen el is beszélgetett az őt kérdezőkkel. Így velünk is: a vele készült diskurzust a napokban olvashatják majd a Naplóban.