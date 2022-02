- Magyarország kormányának céljai összecsengenek azzal, amit én is szeretnék - hangsúlyozta Kontrát Károly, majd így érvelt: folyamatosan fejlődnek a települések a Balaton-parton, így Balatonakarattyától Balatonszepezdig, illetve a Balaton-felvidéken, a Nivegy-völgytől Felsőörsig, és egykori ipari települések, mint Várpalota, Pétfürdő, Balatonfűzfő, Berhida, támogatásukat a jövőben is elsődlegesnek tekinti.

Az eredményes munkáról kifejtette, amikor először 2014-ben, majd 2018-ban megválasztották a kettes számú körzetben, elhatározta, mindenkinek az országgyűlési képviselője lesz. Ennek megfelelően az első perctől kezdve a folyamatos, élő kapcsolatra törekedett, ahogy történik ma is. Másfelől segítette az eredményességet, hogy érezte az emberek bizalmát, illetve azt, hogy elfogadták. Kezdettől fogva szót ért a polgármesterekkel, és mindenkivel, így mások mellett a szőlészekkel, borászokkal, önkormányzati dolgozókkal, fiatalokkal, sportolókkal, nyugdíjasokkal, horgászokkal egyaránt. Mindig időt szánt arra, hogy találkozzon az emberekkel, beszélgessen velük, meghallgassa őket. Arra törekedett, hogy aki akarja, elérje. Mindig nagyon fontosnak tartotta, hogy érezzék, van képviselőjük, aki törődik velük. Nem minden ügyben sikerült segíteni, de arra törekedett, hogy amiben csak lehet, az sikerüljön.

- Magyarország 2010-től emelkedő, növekvő pályára állt, tavaly a gazdasági növekedés mintegy hét százalék volt, és sok fejlesztést valósítottunk meg. Az, hogy a Fidesz-KDNP frakciószövetség tagja vagyok, megkönnyítette a munkámat - fogalmazott Kontrát Károly.

Felidézte, a pandémia új helyzetet teremtett. A járványhelyzet alatt is segítette, támogatta a védekezést mind a 45 településen. Valamennyi polgármesterrel felvette a kapcsolatot, azt javasolta, hogy higgadtan és határozottan, az Operatív Törzs döntéseit végrehajtva történjen a védekezés, melyben szintén szép eredményeket tudtak elérni.

A képviselő megjegyezte, gyakran hallja, könnyű dolga van, mert „csak” nemzeti színű szalagot vág át. Azt nem tudják, hogy az átadásokig vezető út nagyon sok előkészítést, szorgos munkát igényel. Azt tartja helyesnek, hogy adott településen helyben határozzák meg a feladatokat, célokat, de a véleményét szívesen elmondja, ha kérdezik. Mindig készen áll arra, hogy együtt tárgyaljanak, tekintsék át a lehetőségeket, például a pályázati kiírást, hogy egy adott elképzelés, beruházás megvalósuljon. Mindig alapvetőnek tartotta, hogy a lehetőségeket csak a törvényes keretek között szabad felkutatni, amire mindenkit ösztönzött is.

Kontrát Károly kiemelte, a Balaton a legnagyobb természeti értéke Magyarországnak, amit óvni, védeni kell. Ezt nagyon fontos feladatának tartja, ebben is segít, hogy a jövő generációja, a gyerekek és unokák a mostani szépségében, értékében élvezzék a tavat. A képviselő már 2014-ben is azt tapasztalta, hogy a Balaton reneszánszát éli, megújult, nagyon nagy az érdeklődés iránta. Ezt a koronavírus-járvány fokozta, mert még többen érkeztek, költöztek a tóhoz. A Balatonnál mások mellett látványosan fejlődött Balatonalmádi, ahol még az előző önkormányzati ciklusban sikerült megszerezni a jezsuita kolostorhoz tartozó Magtár épületét, melyhez segített állami forrást biztosítani. Kerényi Imrével (2018-ban elhunyt Kossuth- és Jászai Mari-díjas rendező, színigazgató, egyetemi tanár, politikus - a szerk.) összefogva megvalósították a volt jezsuita kolostor felújítását, mely új kulturális központ lett. Emellett építettek Almádiban sportközpontot, új óvodát, épül a bölcsőde is, ami eddig nem volt a városban, utóbbin jelenleg is dolgoznak. A belterületi utakat 400 millió forint kormányzati támogatásból újíthatják fel.

Jelentős megújulás és előrelépés történt Várpalotán is, mely a választókerület legnagyobb települése. Több évtizedes álom vált valóra a 8-as főút várost elkerülő szakaszának megépítésével. Az út korábban kettészelte, kettéosztotta Várpalotát, ami az építéssel megszűnt, és jóval biztonságosabb lett a közlekedés. Így Székesfehérvártól Veszprémig kétszer két sávos úton lehet eljutni. Várpalota belterületi útjainak felújítására 700 millió forint kormányzati támogatást sikerült biztosítani. A képviselő kiemelte a másik palotai álom, a tanuszoda megépítését és azt, hogy a városnak kiemelkedő lehetőséget ad a horgászturizmus. Ez a térség is egyre vonzóbb, itt is szorgalmas emberek élnek, akiknek vannak céljaik, terveik, álmaik, képviselőként mindenben segíti őket.

Minden település fejlődik ebben a választókerületben, melynek Balatonfüred a központja, ahol a Lóczy Lajos Gimnázium bővítését és felújítását emelte ki. A város vonzerejét az új konferencia-központ építése tovább erősítheti. Fejlődés jellemzi Óbudavárt is, mely a legkisebb település a választókerületben, ahol szintén sok minden történt.

A képviselő kiemelte a Magyar falu program lehetőségeit, ami a kistelepülések fejlesztéseire ad gyors megoldást. Gyopáros Alpár személyében kitűnő kormánybiztosa van az említett területnek, aki mindig segítőkészen áll a feladatokhoz, kérésekhez. A képviselő szívügyének tekinti azt is, hogy minél nagyobb területen meg tudják közelíteni az emberek a Balatont, ami közbenjárásával megvalósult például Alsóörsön, ahol 16 ezer négyzetméteres parti területet kapott az önkormányzat a kormánytól. Célja az is, hogy minél több közösségi tér jöjjön létre, ahogy történt Zánkán, Paloznakon, és ami hamarosan elkészül Felsőörsön, amit szintén támogat. A strandok felújítását is fontosnak tartja, ezek közül is kiemelkednek a szabad strandok, akár Örvényesen vagy a Gödrösben.

A kérdésre, hogy több mint 30 éve él a politika világában, mi köti a Balatonhoz, milyen emlékeket őriz a tóról, azt mondta, általános iskolás korában Pálkövén nyaralt, akkor találkozott először a tóval. Majd gimnazistaként, nyári munkán dolgozott a balatonfüredi vasútállomás építésén. Akkor kedvelte meg igazán a tavat, Füred már akkor is menő helynek számított, ahol pezsgett az élet, ami fiatal emberek számára különösen vonzó volt. Aztán a családjával is többször nyaralt a tónál.

- Nincs sok szabadidőm, de ha alkalmam adódik, gyakran a Balaton partját veszem célba. Szeretek ott leülni, figyelni, hallgatni a vizet. Évek óta kapcsolódom ki így, és a tó folyton változik, mindig új arcát mutatja - fogalmazott Kontrát Károly.