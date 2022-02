A körutat a kormánybiztos Vigántpetenden kezdte, ahol a római katolikus plébánia épülete tetőszerkezete újult és elkészült a statikai megerősítése a 15 millió forintos támogatásnak köszönhetően. Az épületben 2016 óta az Egyházközség értékei kiállítás működik, annak ötletgazdája és gondozója, Bús Gabriella pedagógus mutatta be a múzeumot. Illés Sándor plébános elmondta, hogy az épületben olyan élet folyik, amely összehozza a közösségeket. – Nem csak a Művészetek völgye ideje alatt, hanem év közben szintén van itt élet. Tervezzük, hogy a jövőben is élő közösség színtere lesz a ház – mondta a plébános és Isten áldását kérte az épületre, az azt felújítókra, valamint köszönetét fejezte ki a támogatásért és a felújtást végző szakemberek munkájáért. Navracsics Tibor reményét fejezte ki, hogy a plébánia idővel visszakapja régi szerepét. Amint mondta, ha egy épület megújul, előbb-utóbb élet is költözik belé, a program mindenképpen a települések erősödéséhez vezet.

Taliándörögdön az Ősök háza működik a plébánia épületében. A település Vigántpetendhez hasonlóan szintén Illés Sándor szolgálati területe, a plébános azonban a monostorapáti plébánián él. – Szőke András gyűjteményeinek ad helyet a dörögdi épület, amely nem múzeum, sokkal inkább élő hely. A helyi értékek őrzése mellett itt működik a Mária rádió körzeti stúdiója, de természetgyógyászati programoknak, különféle gyűjteményeknek és előadásoknak szintén teret ad az épület. A programban 15 millió forintot nyertünk a vízvezeték rendszer és a tető felújítására, belső festésre. Az épület külseje szponzorok segítségével újult meg – mondta Illés Sándor. Mohos József polgármester megköszönte a helyi felekezetek nevében a támogatást és a kivitelezők munkáját.

Hegyesden a templom melletti régi, romos épület felújítására, abban közösségi tér kialakítására kapott 17 millió forintos támogatást a település. A korábbi iskola-kápolna mostantól közösségi célokat szolgál. A település vezetői remélik, hogy a fiatalok benépesítik a csendes műhelymunkákra is alkalmas épületet.

Navracsics Tibor úgy fogalmazott, hogy a közösségi térben a falu lakóinak kell programokat szervezniük. Reményét fejezte ki, hogy lesz alkalma a jövőben részt venni az eseményeken. Stark Sándor polgármester köszönetét fejezte ki a támogatásokért és elmondta, hogy az épület hátsó udvarán gépek tárolására alkalmas helyet alakítanak ki. A települési géppark a közelmúltban pótkocsival és fűnyíróval gazdagodott szintén a Magyar falu programnak köszönhetően.

Az átadások sora Monostorapátiban a Bokréta Nagycsaládosok Egyesülete kisbusza átadásával zárult. Az ünnepségen a kormánybiztos úgy fogalmazott, hogy az állam valójában törleszt, köszönettel tartozik az egyesületnek azért, amit a nagycsaládosok tesznek a nemzetért. – Nagycsaládosnak lenni, egyesületet fenntartani és átörökíteni olyan tevékenység, amelyet az állam csak részben tud honorálni. Egy nemzet akkor marad fenn, ha olyan helyi közösségek alkotják, amelyeket a tagok fenntartanak. A gyerekeket megtanítják arra, hogy milyen közösségeben élni, összefogni azért, hogy valamit elérjenek, hogy az életet értelmessé tegyék – mondta a kormánybiztos és elismerését fejezte ki azért, hogy sok aktív egyesület működik a településen. Remélte, hogy a közjóhoz hozzájárul a kisbusz léte.

A nagycsaládosok egyesülete kisbuszát Illés Sándor szentelte fel. Balról Navracsics Tibor, a háttérben Simon László látható Forrás: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Simon László egyesületi elnök arról beszélt, hogy a 28 éves vidéki civil szervezet számára nagy segítség a gépjármű, eddig nem volt még ekkora értékű eszköz a birtokában. Az egyesület harminc családot, azaz hozzávetőlegesen 150 főt tömörít.