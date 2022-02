A rangos elismerésben részesült Holczer András, Balatonfüred alpolgármestere, Gáspár Ákos és Takács Miklós önkormányzati képviselők, valamint Bartók Andrea és Reinfartné Turán Ildikó.

Hessz Tiborné, a balatonfüredi Nagycsaládosok Szivárvány Egyesületének (NSZE) elnök-helyettese beszélt az egyesületről és az önkéntesekről a Végh Családi Pincészetnél rendezett ünnepségen, szombaton. Elmondta egyebek mellett, 2005 óta működnek, részt vesznek a városi programokban, eladásokat tartanak gyermek és ifjúság védelemről a rászorultaknak. 2017-ben pályázati támogatással 29 kiscsoportos foglalkozást, 18 workshopot és több rendezvényt szerveztek meg több témában, mint a csecsemőgondozás, gyermeknevelés, a fiatalok családi életre történő felkészítése. 2017 óta ifjúsági tagozatuk is van, akik szintén sok programot szerveznek, előadásokat, találkozókat, kirándulásokat. Az egyesület együttműködik a helyi civilekkel, a NOE-val. Évente nyári tábort szerveznek a nagycsaládosok gyermekeinek. Kitűnő kapcsolatban állnak a város intézményeivel, családsegítőkkel, mások mellett a helyi könyvtárral, a nyugdíjas pedagógusok egyesületével. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület szervezésében 2015 óta végzik a füredi kistérségben az élelmiszermentést. 2019-ben 45 millió, 2020-ban 64 millió forint értékben mentettek és osztottak szét élelmiszert. (A közeli lejárati határidő miatt a termékeket eljuttatják partnerszervezeteik segítségével a nélkülözőkhöz. A szerk.)

- Ezt a sok jót nem tudnánk megtenni önkénteseink nélkül, nélkülük nem működne a világ, fogalmazott az elnök-helyettes.

Molnárné Budai Angéla a NOE Balaton régiójának vezetője méltatta az önkéntesek munkáját, akiket be is mutatott, majd átadta az elismeréseket. A találkozón a NOE minden helyi egyesületének vezetője, így Várpalotától Zalaegerszegig beszélt a feladatokról, eredményekről.

Sándor Katalin, az NSZE elnöke részletezte a füredi egyesület önkénteseinek munkáját. Közölte, 42, úgynevezett tagcsaládjuk van. Több önkéntesük nem nagycsaládos, van közöttük például alpolgármester, képviselő, nyugdíjas. Aláhúzta, a füredi önkéntesek a járvány alatt saját autóval, saját költségén is vitték a rászorulóknak az egyesület által összeállított élelmiszer csomagokat. Gáspár Ákos önkormányzati képviselő, önkéntes lapunknak elmondta, két évvel ezelőtt, a járvány első hulláma alatt kereste meg Sándor Katalin elnök, hogy segítsen az élelmiszerek kiosztásában.

-Azonnal csatlakoztam az egyesülethez, a járvány sajnos máig nem múlt el, mondta a képviselő. Megjegyezte, Holczer András alpolgármesterrel és Takács Miklós helyi képviselővel együtt a kezdetektől fogva segítették az adományok házhoz szállítását. Nagyon sokat tett a nemes ügyért Böröcz István, a helyi turisztikai egyesület elnöke, a Balatonfüredi Yacht Club ügyvezető igazgatója, aki felajánlotta a klub autóját a szállításra- Számomra nagyon fontos az önkéntesség. Hét éve tagja vagyok a helyi ebmenhely csapatának is, és évek óta szervezem a helyi karácsonyi adománygyűjtést, közölte Gáspr Ákos. Kiemelte, büszkeséggel tölti el, hogy két éve egy újabb önkéntes egyesület segítője is lehet, mert így is nagyon értékes, kedves emberekkel találkozott, akiknek azóta sem engedi el a kezét, segít nekik. A díj nagy megtiszteltetés számára és úgy gondolja, ez egy csapatnak szól, melynek tagjai a járvány alatt együtt dolgoztak.