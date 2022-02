A Közéleti Est hallgatóságát Ovádi Péter köszöntötte, majd átadta a szót Bayer Zsoltnak, aki egyike volt a FIDESZ alapítóinak1988-ban. Bayer Zsolt rendhagyó történelem órát tartott Herenden. A történelmi visszatekintéssel az volt a célja, hogy a hallgatóság megértse, hogy milyen világban élünk, az miért lett ilyen, és ennek fényében a jelenlévők tisztában legyenek azzal, hogy hogyan kell cselekedniük a választáson. Szó esett a globalizációról, integrációról, migrációról, és a nyugat-európai értékvesztésről. Szóba került az ember három alapvető identitásának változása, elvesztése is.

– Az identitásvesztesék korát éljük minimum három, de inkább négy évszázada. Az identitásvesztések befejeződni látszanak, már ami az ember három fő identitását jelenti. A vallási identitás oda, a nemzeti identitás majdhogynem teljesen oda, most zajlik a nemi identitás felszámolása, és ha minden identitás elvész, akkor mi marad? Akkor tényleg a zombik maradnak, a fogyasztó humanoidok. Közép-és Kelet-Európában ez nincsen így, és hogy ez ne is legyen így, ezért kell nekünk mindent megtenni – hangsúlyozta Bayer Zsolt, aki elmondta még, hogy mi magyarok egy elpusztíthatatlan nemzet vagyunk. Az elmúlt ezer évben micsoda erők mozdultak meg azért, hogy ne legyünk, de mégis itt vagyunk, és még mindig ugyanazt a nyelvet beszéljük. Megjegyezte még, hogy most van itt az idő büszkén kiállni és kimondani, hogy Európa ma mi vagyunk. Ez nemcsak büszke öröm, hanem iszonyatos felelősség is – fogalmazott.

Forrás: Molnár Sándor/Napló

A 65 perces rendhagyó történelem óra után többen is éltek a közös fotózás lehetőségével, illetve dedikáltatták Bayer Zsolt „Rezeda Kázmér utazásai” című könyvét a szerzővel.