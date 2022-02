A Veszprém Megyei Napló fotózásai folyamatosan zajlanak. Minden, a megyei fordulóba beválogatott lány igazi egyéniség, legutóbbi fotózásunkon Baranyai-Tóth Kiara pedig hamar közös hullámhosszra került a Napló fotósával, így egészen elképesztő portfóliót sikerült összehozniuk.

Kiara imád lovagolni és énekelni, és jól is csinálja, hiszen 2018-ban a Nemzeti Lovas Színázba is volt lehetősége bekerülni, ahol elmondása szerint rengeteget fejlődött. Már kilenc éve foglalkozik énekléssel, a legutóbbi egy országos televíziós csatorna zenei tehetségkutató versenyében pedig egészen az élő show-ig menetelt. A versenyzőnk nagy magabiztossággal mozgott a kamera előtt, és nem ijedt meg az egyéni pózoktól és eszközöktől sem. – Azért jelentkeztem a szépségversenyre, mert mindig is szerettem volna kipróbálni magam ezen a területen is. Több fotózáson is volt már alkalmam részt venni, így most is bátran álltam a kamera elé – mesélte a Napló kérdésére Kiara.



A fotózás most is nagyon jó hangulatban telt, és Kiara a bemutatkozó videóban is jól szerepelt. A verseny megyei szinten indul, majd a regionális fordulókon keresztül jut el a legszebb 22 lány az országos döntőig. A megyei fordulóba 30 lány juthat be. A megyei fordulóból 4 lány (a zsűri döntése nyomán 3, valamint a legmagasabb értékelést kapott közönségkedvenc) jut tovább a regionális fordulóba, ahonnan az országos döntőbe vezet az út.