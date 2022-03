Benedek Szilveszter, a 2. számú választókerület képviselőjelöltje (DK–Jobbik–Momentum–MSZP–LMP–Párbeszéd) elmondta, az előző választásokon is sokan szavaztak a változásra, de az ellenzék megosztott volt. Ez idén nincs így, ezért szerinte 2010 óta most van a legnagyobb esély, hogy győzzenek a választáson. Úgy vélte, a szavazás egyik tétje, hogy mit jelent a magyaroknak az európaiság.

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője elmondta, a Fidesz fél a választásoktól, ezért hazugságokkal támadja az ellenzéket. Úgy vélte, az oktatás és az egészségügy rosszabb állapotban van most, mint amikor 2010-ben a Fidesz átvette az ország irányítását. Hozzátette, miközben az ellenzék bemutatta a programját, addig a kormánypártok nem tettek közzé ilyet. Dobrev Klára arról is beszélt, a kormány „letért a demokrácia útjáról”, ezért egyik legfontosabb feladatuknak a demokrácia visszaállítását tartják, ami azt is jelenti, hogy a politikusok számonkérhetők lesznek. Leszögezte, a magyarok biztonságát az Európai Unió és a NATO tudja megvédeni.

Dobrev Klára tegnap délután Csonka Balázzsal, az ellenzéki összefogás Veszprém megye egyes számú választókerületének jelöltjével Veszprémben tartott utcafórumot.